Журналистов на митингах и пикетах обяжут носить QR-коды и нагрудные номера

Совет по правам человека (СПЧ) при Президенте России предложил обязать журналистов на митингах носить нагрудный номерной знак и QR-код, «доступный для верификации» сотрудниками полиции и Росгвардии. Соответствующий проект предложений по «обеспечению прав журналистов, предусмотренных законодательством о СМИ», по данным «Ъ», был разработан во исполнение поручения Президента от 28 января 2021 года.

В СПЧ предложили обязать журналистов, работающих на акциях, носить номерные знаки и QR-коды, «доступные для верификации» сотрудниками полиции и Росгвардии. В некоторых регионах предложено вносить журналистов и блогеров в специализированный реестр https://t.co/Lw67k8d8n8 — Дождь (@tvrain) April 19, 2021



В документе говорится о необходимости «снижения количества случаев необоснованных задержаний» представителей СМИ на публичных мероприятиях.



СПЧ предлагает Союзу журналистов России запустить «пилотные проекты» по аккредитации представителей СМИ для работы на митингах с занесением в специализированный реестр, при этом аккредитацию предлагается распространить и на блогеров.

Журналисты, которые работают на митингах и пикетах, будут обязаны носить нагрудный номерной знак и QR-код, «доступный для верификации» сотрудниками полиции и Росгвардии, сообщает «Ъ» со ссылкой на проект Совета по правам человека при президенте.https://t.co/FC6oqVMAxc — Новая Газета (@novaya_gazeta) April 19, 2021



В проекте отмечается, что отсутствие в специальном реестре не запрещает журналистам освещать «политические акции», однако представитель СМИ «должен понимать, что его деятельность может быть квалифицирована как участие в несогласованном митинге».

Да, и хорошо бы считывание QR-кода на спине журналиста происходило путем приложения к нему резиновой дубинки — Pavel Chikov (@pchikov) April 19, 2021

В свою очередь Верховному суду РФ, по информации «Ъ», предлагается издать «разъяснения» о том, что аккредитация и номерной знак, имеющийся у журналиста, «не является иммунитетом от уголовной и административной ответственности», если представитель СМИ допустил в ходе акции «агитацию, скандирование и т.п.».



По данным источника издания, документ «в качестве руководства к действию рассылается по полпредам в округах», затем предложения «спустят в МВД и администрации» для внедрения в пилотных регионах, «одним из них, скорее всего, станет Санкт-Петербург».



Член СПЧ Николай Сванидзе заявил, что знает о существовании проекта предложений, но отметил, что в совете его не обсуждали. Руководитель Центра мониторинга нарушений прав СМИ при СЖР Роман Серебряный рассказал изданию, что о новых предложениях он не слышал.



Ранее, в начале апреля текущего года, Роскомнадзор утвердил отличительные знаки для журналистов во время работы на митингах. Согласно документу, отличительный знак представителя СМИ «состоит из бейджа и специального жилета журналиста», который должен быть неонового зеленого цвета со светоотражающими элементами, а надпись «Пресса» должна быть размещена на спине и на груди.

Роскомнадзор утвердил отличительные знаки для журналистов на митингахhttps://t.co/dp5kNpiHbQ pic.twitter.com/PtvvrOwOgQ — The Village (@villagemsk) April 3, 2021

Это произошло после того, как в феврале после митингов в поддержку политика Алексея Навального Союз журналистов России передал Роскомнадзору предложения о единой форме бейджа и жилетов для журналистов, работающих на публичных мероприятиях.

UPD. Появилось заявление «Синдиката-100» об инициативе «присвоить номера» журналистам, освещающим митинги:

«Вопреки федеральному закону «О СМИ», журналистов делят на две категории: «патентованных» — тех, кто имеет полное право работать на акциях, и «непатентованных»,



которых предупреждают: «Ваша деятельность на митинге может быть расценена, как участие». То есть неприкрыто сулят задержания, обыски, административные аресты и, вполне возможно, уголовные дела.



Все это, кстати, оформят люди, вопреки закону скрывающие свои жетоны.



Ограничения вводятся после того, как Роскомнадзор максимально ужесточил требования к работающим на акциях журналистам, заставив редакции суматошно искать неоново-зеленые жилеты и готовить «митинговые» пресс-карты.



Издания «Синдиката-100» заявляют: никакие «номерные знаки», QR-коды и «бирки в ушах» не имеют ни малейшего отношения к закону. Полномочия журналиста регламентированы ФЗ «О СМИ». Почитайте, пожалуйста, закон».

В свою очередь, Союз журналистов России заявил, что никогда не предлагал обязывать журналистов числиться в каких-либо реестрах, носить нагрудные знаки, коды и т.п.



Позиция Союза журналистов России по данной теме следующая: «Журналисты, работающие на митингах и пикетах, могут при необходимости и желании воспользоваться жилетами или QR-кодами в качестве дополнительных средств обеспечения своей безопасности».



«Главная задача Союза журналистов – сделать так, чтобы коллегам было удобно работать в любых ситуациях — чтобы их никто не задерживал, не отрывал от работы и уж, тем более, чтобы журналисты не попадали «под дубинки». Именно для этого и обсуждаются сейчас предложения по поводу жилетов, бейджей и т.п. Журналисты, в соответствии с законами РФ, имеют право работать на любых митингах только с редакционным удостоверением без всяких дополнительных знаков и признаков – на свой страх и риск», — говорится в официальном заявлении организации.