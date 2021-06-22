Попасть в московские кафе и рестораны можно будет только по QR-коду

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с обращением в своём блоге, где пояснил цели введения очередных антиковидных мер в заведениях столичного общепита. По его словам, власти совместно с представителями общепита «последние дни провели эксперимент по созданию точек, „свободных от ковида“». Теперь же главой города подписан указ, в соответствии с которым использование этой технологии будет обязательным для всех ресторанов и кафе, которые хотят продолжить работу в обычном режиме.

⚡️С 28 июня в Москве посещать заведения общественного питания смогут только посетители с иммунитетом от COVID-19. — РБК (@ru_rbc) June 22, 2021





С 28 июня 2021 г. посещать заведения общественного питания смогут только посетители, имеющие защиту от заболевания:

прошедшие вакцинацию;

переболевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев;

либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение 3 дней.







Пройти ПЦР-тестирование необходимо в одной из лабораторий города Москвы, передающих сведения в систему ЕМИАС.



Наличие защиты от коронавируса подтверждается специальным QR-кодом, получить который можно будет с использованием:

электронной медицинской карты г. Москвы;

портала mos.ru;

ресурса ЕМИАС.ИНФО;

единого портала государственных и муниципальных услуг или специализированного приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус»,

либо в регистратуре городской поликлиники.

«Никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут», — подчеркнул Собянин.

Рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов.



Фудкорты будут открыты только после проверки системы контроля, препятствующей проходу в зону посадочных мест посетителей, не имеющих QR-кодов.



Предприятия общественного питания, не выполняющие эти требования, смогут работать только на вынос или доставку.

«То, что делают и то, что заявляют сейчас московские власти, выглядит, как паника, ощущается, как паника и крякает тоже, как паника. Имитация бурной деятельности на фоне ухудшающейся обстановки», — рассуждает журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.



«А вот и новый цифровой концлагерь: в рестораны не пустят без qr—кода о вакцинации. Как и в прошлом году, московским властям сносит крышу. Зато торговцы поддельными справами сейчас наварятся...», — считает журналист CNews Игорь Королёв.



Омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов также скептически отнёсся к принятым властями столицы мерам:

«Ничего хорошего, потому что в этом режиме рестораны работать физически не смогут. Это совершенно очевидно. В Москве слишком мало вакцинированных, чтобы хватило на действующие рестораны. И слишком мало людей, которые имеют справки о наличии антител. Люди просто не будут ходить в рестораны, и ресторанный бизнес прекратит свое существование, по крайней мере в том виде, в котором он сейчас есть».

«Побочный эффект, которого добьется сейчас Собянин — это убийство ресторанного бизнеса, — соглашается Плющев, — причем, чем меньше точка, тем быстрее она в таких условиях скопытится. В Указе мэра, кстати, кажется, тупо забыли про тех, кому нет 18 лет — их не прививают, но по указу QR-код у них тоже должен быть».



«Кстати, уточнил, QR-код на госуслуги падает на вторые сутки, — сообщает зампредседателя «Демократического выбора» Кирилл Шулика. — Мне нормально, я ревакцинировался только, а те, кто первый раз, они еще без иммунитета. То есть это все голая мотивация вакцинации».