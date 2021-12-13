Рассмотрение законопроекта о QR-кодах на транспорте решили отложить

Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения. Об этом заявил в своём Telegram председатель Госдумы Вячеслав Володин:

«...это результат диалога Государственной Думы с Правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан.



Благодаря обратной связи замечания были услышаны».

Спикер также напомнил, что Президент России Владимир Путин ранее указал на недопустимость опрометчивых решений. Глава государства подчеркнул необходимость внимательно изучить готовность транспортной системы «для того, чтобы не ограничить права людей», и призвал действовать взвешенно, аккуратно, «не создавать дополнительных проблем для наших граждан», — процитировал Володин главу государства.

Информацию об принятом решении не рассматривать законопроект на этой неделе РБК рассказал также источник в кабмине, затем подтвердили в Минстрансе и Госдуме.



В Минтрансе заявили, что приняли решение о «целесообразности дальнейшей проработки отдельных положений законопроекта в сфере транспорта, предусматривающего внедрение сертификатов о вакцинации». «Не дожидаясь завершения официальной процедуры подготовки к рассмотрению законопроекта в первом чтении, Минтранс провел работу по его обсуждению с депутатами профильного комитета Госдумы, экспертами, перевозчиками и общественными организациями. По итогам совещаний принято совместное решение о дальнейшей проработке проекта закона», — сообщили в министерстве.



По словам близкого к Правительству источника РБК, пока «планируется продолжить проработку законопроекта о сертификатах на транспорте, а законопроект о праве вводить сертификаты в общественных местах будет рассмотрен в Госдуме». «Это совместное решение Госдумы и Минтранса с учетом позиции президента и консультаций министра с председателем правительства», — сообщили РБК в пресс-службе Минтранса.



Глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев подтвердил направление законопроекта о QR-кодах на транспорте на доработку. «Мы видим, что над ним [законопроектом] надо работать. Поэтому комитет 13 декабря на Совете Думы предложит этот законопроект перенести и еще раз детально изучить все плюсы и минусы. Он не будет рассмотрен в первом чтении. Но мы не будем [процедурно] возвращать законопроект. Мы продолжим работу над ним совместно с Минтрансом», — заключил он. «Надо просто взвешенно подойти ко всем тонким вопросам, которые необходимо [решить в интересах] пассажиров», — подчеркнул Москвичев.



«После совместных консультаций Госдумы и Минтранса принято решение отложить рассмотрение законопроекта о введении сертификатов на транспорте в первом чтении и продолжить работу над законопроектом в том числе с бизнесом», — говорит источник РБК.



После объявления о возможном внедрении QR-кодов на транспорте РЖД и «Аэрофлот» заявляли о готовности к реализации инициативы. Но Международная ассоциация аэропортов, S7 Airlines и Utair предупреждали о возможном существенном снижении внутреннего пассажиропотока. Минтранс прорабатывал варианты компенсации выпадающих доходов авиакомпаний и аэропортов и направлял предложения в правительство.

В середине ноября текущего года Правительство РФ внесло в Госдуму проекты поправок об использовании в общественных местах и на транспорте QR-кодов о прививке от коронавируса. Законопроект о внесении изменений в Воздушный кодекс РФ и Устав железнодорожного транспорта РФ предусматривал, что пассажирам международных и междугородних авиарейсов, поездов дальнего следования потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса. До даты, которую своим нормативным актом установит кабмин, при отсутствии такой документации будет достаточно отрицательного результата ПЦР-теста.

Оба законопроекта вызвали неоднозначную реакцию как в обществе, так и в бизнесе, инфраструктурных ведомствах, и даже в парламентской среде. Выяснилось, что противников подобных мер достаточно большое количество. По всей стране было проведено множество акций протеста, несмотря на достаточно суровые наказания, которые грозят их организаторам.

Вячеслав Володин, в свою очередь, решил открыть комментарии в своём Telegram для тех, кто хочет высказаться насчёт обоих законопроектов, после чего получил более 700 тысяч мнений - критических в подавляющем большинстве. Спикер парламента пообещал, что все комментарии будут изучены, на основе чего Госдума примет мнение о целесообразности принятия QR-мер на транспорте и в общественных местах.

Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения.



Выдыхаем — #MDK (@mudakoff) December 12, 2021

«Забавно, как Володин и [глава кабмина] Мишустин пытались в полночь опередить друг друга: кто скорее сообщит, что это он, именно он отменил QR-коды, — иронизирует в своём Telegram оппозиционный политик Дмитрий Гудков. — Вот что протест животворящий делает! Оказывается, можно даже на этот режим повлиять. Особенно когда среди протестующих – его коренной, ядерный электорат».

«Первый пошёл, второму приготовиться», — лаконичен журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.

Победа гражданского общества? Или нас снова нае…? Спикер Госдумы Володин заявил, что ГД снимет с рассмотрения законопроект 17358-8 о QR-кодах на транспорте. Но закпроект 17357-8 о сегрегации в обществ местах остался! Как с пенс возрастом для женщин: подняли не на 8, а на 5 лет pic.twitter.com/ifkD27Xng0 — Жуковский Владислав (@vlad_zhukovskiy) December 13, 2021

«Понятен смысл компромисса с QR-кодами, — рассуждает зампредседателя «Демократического выбора», блогер Кирилл Шулика. — Транспорт — единственное, что надо принимать централизовано, ибо речь о междугороднем транспорте. Путин же сказал, что закон рамочный и решения должны принимать регионы. Просто с себя снимает вообще всю ответственность и развязывает руки регионам. При этом в регионах могут вводить QR-коды на городском транспорте, как в Татарстане, запрета никакого нет и его не примут. Единственное, может быть компромисс по выдачи QR-кода по антителам. Однако это надо как раз Голиковой, чтобы отчитываться о коллективном иммунитете и тупо рисовать цифры. Поэтому QR-коды не денутся никуда из нашей жизни».

Ну вот теперь похоже на правду, отложили закон о куар кодах, так как кто то может понести большие убытки.. Сейчас его доработают и примут, наверное будут спец автобусы для непривитых, ну это как автобусы только для белых. https://t.co/W3e5Bn1vZj — Татьяна (@DA_Frenk_) December 13, 2021

«Редкий случай: российская власть пошла на уступки протестующим. Как бы, — заметил главред Republic и It`s My City Дмитрий Колезев. — Пока выглядит так: основной законопроект о QR-кодах будет принят, дополнительный (на транспорте) в качестве реверанса протестующим решили отменить, причем заступником, естественно, оказался президент Путин. Четвертая волна пошла на спад, так что власть, видимо, считает возможным притормозить с введением ограничительных мер. Да и область действия «транспортного» законопроекта намного уже, чем основного. Его можно сбросить как балласт, чтобы принять основной законопроект. И все же вряд ли это удачное решение, особенно с учетом прихода штамма «омикрон». Данные о течении болезни с этим штаммом пока противоречивые, но оснований для шапкозакидательских настроений точно нет. Впрочем, как я писал, по факту система QR-кодов работает плохо и не факт, что принятие законов ей поможет».

Журналист также обратил внимание на следующий факт:

«Подписчик подсказал: хотя Володин, говоря об отмене законопроекта о QR-кодах на транспорте, ссылается на мнение регионов, на деле этот законопроект даже не направлялся в региональные заксобрания для одобрения. Я проверил по повестке Заксобрания Свердловской области: да, рассматривался только „основной“ законопроект по QR-кодам №17357-8, а „транспортный“ №17358-8 не рассматривали».

«Так может, „транспортный“ законопроект изначально вносился как балласт? Как то, от чего можно будет отказаться?» — задаётся вопросом Колезев.