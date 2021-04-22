Депутаты обязали популярные сайты размещать соцрекламу по квоте

Депутаты Госдумы приняли третьем чтении законопроект №1109512-7 о социальной рекламе в интернете, выборе оператора такой рекламы и правилах работы с рекламодателями.
В документе говорится об обязательной квоте в 5% на размещение соцрекламы. Такие нормы уже действуют для рекламы на телевидении и на баннерах, а вот для интернета механизм реализации требований отсутствует, следует из пояснительной записки. По мысли законотворцев, это ограничивает доступ некоммерческим организациям к инструментам рекламного продвижения инициатив.
Депутаты Госдумы приняли закон о социальной рекламе в интернете. Он предусматривает обязательную квоту в размере 5% для сайтов с более 100 тысяч посетителей в суткиhttps://t.co/RiPRdPtABy— TJ (@tjournal) April 22, 2021
Оператор социальной рекламы (специально выбранная на пять лет НКО) будет рассчитывать обязательную долю социально-значимого контента и определять доступные для использования форматы распространения социальной рекламы на основе утвержденной методики. Его будет выбирать Минцифры из числа организаций, в состав учредителей которых не входят иностранные граждане, иностранные организации или международные организации.
Предлагаемое регулирование предоставит НКО инструменты рекламного продвижения своих инициатив и позволит оптимальным способом информировать о своей деятельности в сети «Интернет», считают авторы документа
Законопроект распространяется на владельцев информационных ресурсов, предлагающих рекламу российским пользователям и имеющих ежедневную аудиторию более ста тысяч пользователей. Таким образом, законопроект может затронуть компании вроде «Яндекса», Mail.ru Group, Rambler, Google и Facebook.Кроме этого, соответствующие требования предлагается распространить на владельцев рекламных систем, использующих специальное программное обеспечение для распространения рекламы на сторонних сайтах.
Участники рекламного рынка ранее в целом поддержали инициативу, хотя и признали, что механизм её реализации пока не до конца понятен. По их мнению, исполнение новых требований вряд ли существенно повлияет на объём рынка.
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