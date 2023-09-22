НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Мы считаем закон об иноагентах дискриминационным и неправовым, противоречащим Конституции и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в судах
Нужна юр.помощь?
Новости
22 September 2023

Роскомнадзор проверит готовность операторов связи к «периоду военного положения»

Территориальные органы надзорного ведомства должны вместе со «значимыми операторами» смоделировать готовность последних к разрушению ключевых сооружений, повреждению магистральных линий связи и полному отключению электроэнергии.
Фото: tadviser.ru

Роскомнадзор выпустил методические рекомендации по организации противодействия угрозам работы сооружений и линий связи, пишет «Ъ».

Согласно документу, территориальные органы ведомства должны вместе со «значимыми операторами связи» смоделировать готовность последних к разрушению ключевых сооружений, повреждению магистральных линий связи и полному отключению электроэнергии. Для каждого из сценариев будет разработан план по обеспечению безопасности и восстановлению сетей, «в том числе в период действия военного положения».

Моделировать аварийные ситуации будут рабочие группы, в которые войдут представители операторов, Роскомнадзора и «заинтересованных органов власти».

По данным источника в одном из операторов «большой четверки», в рекомендациях от Роскомнадзора речь идет о разработке порядка действий на случай атак на инфраструктуру, например, как атака беспилотника в мае на инфраструктуру МТС в Краснодаре, в результате которой произошел кратковременный сбой в работе оператора, поэтому будет принято во внимание наличие антидроновых систем.

В документе РКН отдельно отмечено: если систем нет, их внедрение «должно быть учтено в плане мероприятий». Список значимых операторов составляется для каждого региона, в том числе исходя из числа государственных и социально значимых объектов, подключенных к сетям.

Минцифры обсуждало вопросы защиты инфраструктуры связи с участниками рынка ЦОД, говорит источник в одной из профильных компаний: «Летом, еще до того как дроны ударили по "Москва-Сити", было совещание, в рамках которого обсуждались методы защиты дата-центров. Речь шла как об антидроновых ружьях, так и о физической защите зданий».

операторы связи Роскомнадзор беспилотники дроны БПЛА военное положение

Похожие статьи

Гражданским беспилотникам выделена отдельная полоса радиочастот
Правительство начнёт блокировать сервисы выдачи DEF-номеров
Разработаны критерии блокировки информации про обход цензуры
Дайджест преследований СМИ: август'2023
WhatsApp могут заблокировать в России
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ (Telegram)

+7 903 003-89-52

18+

23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности