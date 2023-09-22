Роскомнадзор проверит готовность операторов связи к «периоду военного положения»

Роскомнадзор выпустил методические рекомендации по организации противодействия угрозам работы сооружений и линий связи, пишет «Ъ».

Согласно документу, территориальные органы ведомства должны вместе со «значимыми операторами связи» смоделировать готовность последних к разрушению ключевых сооружений, повреждению магистральных линий связи и полному отключению электроэнергии. Для каждого из сценариев будет разработан план по обеспечению безопасности и восстановлению сетей, «в том числе в период действия военного положения».

Моделировать аварийные ситуации будут рабочие группы, в которые войдут представители операторов, Роскомнадзора и «заинтересованных органов власти».

По данным источника в одном из операторов «большой четверки», в рекомендациях от Роскомнадзора речь идет о разработке порядка действий на случай атак на инфраструктуру, например, как атака беспилотника в мае на инфраструктуру МТС в Краснодаре, в результате которой произошел кратковременный сбой в работе оператора, поэтому будет принято во внимание наличие антидроновых систем.

В документе РКН отдельно отмечено: если систем нет, их внедрение «должно быть учтено в плане мероприятий». Список значимых операторов составляется для каждого региона, в том числе исходя из числа государственных и социально значимых объектов, подключенных к сетям.

Минцифры обсуждало вопросы защиты инфраструктуры связи с участниками рынка ЦОД, говорит источник в одной из профильных компаний: «Летом, еще до того как дроны ударили по "Москва-Сити", было совещание, в рамках которого обсуждались методы защиты дата-центров. Речь шла как об антидроновых ружьях, так и о физической защите зданий».