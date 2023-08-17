В Белгородской области разработали приложение для сообщения о прилётах украинских БПЛА

Приложение «Радар» для информирования о происшествиях и беспилотниках разработали в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Оно позволит гражданам «передавать сведения о беспилотниках, обстрелах со стороны ВСУ и других происшествиях напрямую силовым структурам».

Гладков отметил, что ранее для информирования о БПЛА людям приходилось обращаться по номеру 122 или в дежурные службы. Однако этот канал связи не позволял достаточно оперативно реагировать на сообщения. По словам губернатора, новое приложение поможет ускорить работу.

Программа работает на Android и доступна в Google Play.

Напомним, в марте прошлого года магазин приложений Google был какое-то время недоступен на территории России. Официально об этом ничего не сообщалось, но пользователи не могли зайти в него, а Globalcheck фиксировал нулевую доступность web-ресурса. Затем ситуация повторилась в сентябре того же года.