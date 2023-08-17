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17 August 2023

В Белгородской области разработали приложение для сообщения о прилётах украинских БПЛА

Разработанный для Android «Радар» позволит гражданам передавать сведения о беспилотниках, обстрелах и других происшествиях напрямую силовым структурам. Приложение доступно в Google Play.

Приложение «Радар» для информирования о происшествиях и беспилотниках разработали в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Оно позволит гражданам «передавать сведения о беспилотниках, обстрелах со стороны ВСУ и других происшествиях напрямую силовым структурам».

Гладков отметил, что ранее для информирования о БПЛА людям приходилось обращаться по номеру 122 или в дежурные службы. Однако этот канал связи не позволял достаточно оперативно реагировать на сообщения. По словам губернатора, новое приложение поможет ускорить работу.

Программа работает на Android и доступна в Google Play.

 

Напомним, в марте прошлого года магазин приложений Google был какое-то время недоступен на территории России. Официально об этом ничего не сообщалось, но пользователи не могли зайти в него, а Globalcheck фиксировал нулевую доступность web-ресурса. Затем ситуация повторилась в сентябре того же года.

дроны Google Play БПЛА Белгород приложение специальная военная операция

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