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1 September 2023

Заблокирован сайт «Радио Сахаров»

Причина блокировки неизвестна, госорган, принявший такое решение, не указан.
Фото: РИА Новости/ Юрий Простяков

В реестр запрещённой информации внесёны медиа-ресурсы «Радио Сахаров», блокировка осуществляется по «маске» (*), то есть сразу со всеми доменами и поддоменами: 

reestr.rublacklist.net/ru/record/6324304

 

Вещание данное медиа начало в мае 2023 года при участии бывших сотрудников Центра Андрея Сахарова. В эфире радио транслируются русскоязычные подкасты, а также аудиоверсии материалов от независимых медиа, правозащитных и гражданских проектов.

Причина блокировки сайта «Радио Сахаров» неизвестна, а госорган, который принял такое решение — не указан, но с большой долей вероятности им является Генпрокуратура. Данное ведомство имеет полномочия по блокировке информации с призывами к массовым беспорядкам, терроризму и экстремизму, «дискредитацией армии», а также сайтов запрещённых и «нежелательных организаций».

В январе текущего года Генпрокуратура признала нежелательной американскую организацию The Andrei Sakharov Foundation (Фонд Андрея Сахарова), поскольку её деятельность «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации». Эта организация была создана в США почти одновременно с Общественной комиссией по увековечению памяти академика А.Д. Сахарова (последняя стала Сахаровским центром в Москве). В августе Сахаровский центр был ликвидирован Мосгорсудом по иску Минюста России.

149-ФЗ 139-ФЗ Генпрокуратура блокировки медиа Андрей Сахаров

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