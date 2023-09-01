Заблокирован сайт «Радио Сахаров»

В реестр запрещённой информации внесёны медиа-ресурсы «Радио Сахаров», блокировка осуществляется по «маске» (*), то есть сразу со всеми доменами и поддоменами:

reestr.rublacklist.net/ru/record/6324304

Вещание данное медиа начало в мае 2023 года при участии бывших сотрудников Центра Андрея Сахарова. В эфире радио транслируются русскоязычные подкасты, а также аудиоверсии материалов от независимых медиа, правозащитных и гражданских проектов.

Причина блокировки сайта «Радио Сахаров» неизвестна, а госорган, который принял такое решение — не указан, но с большой долей вероятности им является Генпрокуратура. Данное ведомство имеет полномочия по блокировке информации с призывами к массовым беспорядкам, терроризму и экстремизму, «дискредитацией армии», а также сайтов запрещённых и «нежелательных организаций».

В январе текущего года Генпрокуратура признала нежелательной американскую организацию The Andrei Sakharov Foundation (Фонд Андрея Сахарова), поскольку её деятельность «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации». Эта организация была создана в США почти одновременно с Общественной комиссией по увековечению памяти академика А.Д. Сахарова (последняя стала Сахаровским центром в Москве). В августе Сахаровский центр был ликвидирован Мосгорсудом по иску Минюста России.