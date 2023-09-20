Гражданским беспилотникам выделена отдельная полоса радиочастот

Правительство России утвердило решение о распределении радиочастот для создания единой инфраструктуры управления гражданскими беспилотниками. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Отдельная полоса радиочастот будет находиться в диапазоне 5030-5091 МГц:

«Решение направлено на обеспечение радиочастотным ресурсом пользователей беспилотников, что особо актуально для построения единой инфраструктуры».

Уточняется, что гражданские дроны используются в самых разных отраслях, в том числе в сельском хозяйстве, строительстве, энергетике и др. Кроме того, БПЛА нужны для экологического контроля, предупреждения чрезвычайных ситуаций и техногенных аварий.

С 1 января 2024 года стартует национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем (БАС). В целом до 2030 года в развитие гражданских БАС вложат в общей сложности 898,4 млрд руб. Согласно поручению Президента Владимира Путина, нацпроект по его развитию должен быть утвержден до сентября 2023 г.