Ranking Digital Rights: политика TikTok существенно не отличается от политик западных компаний

Авторы индекса Ranking Digital Rights провели исследование китайского IT-гиганта ByteDance и его двух видеосервисов TikTok и Douyin. Интерес к ним обусловлен тем, что ByteDance — первая китайская компания, добившаяся огромной популярности за пределами восточноазиатского рынка и конкурирующая с ведущими американскими платформами, такими как Instagram (принадлежит Facebook).

Today, we are excited to launch our new research on the massively popular, endlessly viral video-sharing platforms TikTok, Douyin (its counterpart in China) and their Beijing-based parent company, ByteDance. Read our findings here: https://t.co/VHWSm7H1Bf