Ranking Digital Rights: политика TikTok существенно не отличается от политик западных компаний

Авторы индекса Ranking Digital Rights провели исследование китайского IT-гиганта ByteDance и его двух видеосервисов TikTok и Douyin. Интерес к ним обусловлен тем, что ByteDance — первая китайская компания, добившаяся огромной популярности за пределами восточноазиатского рынка и конкурирующая с ведущими американскими платформами, такими как Instagram (принадлежит Facebook).

Today, we are excited to launch our new research on the massively popular, endlessly viral video-sharing platforms TikTok, Douyin (its counterpart in China) and their Beijing-based parent company, ByteDance. Read our findings here: https://t.co/VHWSm7H1Bf — Ranking Digital Rights (@rankingrights) July 14, 2021

Исследователи ставили перед собой три цели:

– посмотреть, как политика ByteDance в области контента, безопасности данных, государственной цензуры и требований к данным влияет на права пользователей;

– сравнить политику TikTok и Douyin, чтобы понять, меняются или сохраняются пекинские методы управления интернет-сервисами за пределами Китая;

– сравнить политику TikTok с политиками конкурентов в США, в основном Instagram и YouTube, особенно в свете прошлогодних геополитических разногласий и споров о свободе слова, возникших с ростом популярности TikTok в США.

Авторы индекса ответили себе на следующие вопросы, приводим наиболее интересные из них.

Существенно ли политика TikTok в США отличается от политики аналогичных платформ, базирующихся в США?

Нет. Пусть политика и практика TikTok отличаются небольшими особенностями, они в значительной степени соответствуют политикам и практикам своих основных конкурентов в США (Instagram и YouTube) в части свободы выражения мнений и приватности пользователей.

Подвержены ли пользователи TikTok бОльшим рискам в области прав человека, учитывая, что головная компания платформы, ByteDance, имеет штаб-квартиру в Китае?

Трудно сказать. Политика TikTok предлагает те же виды защиты пользовательских данных, что и её американские конкуренты. Это подтверждается и исследованиями канадской Citizen Lab. TikTok утверждает, что пользовательские данные США хранятся в США (с резервной копией в Сингапуре) и правительство Китая не имеет к ним доступа. Но здесь можно только поверить компании на слово.

Как компании соблюдают цифровые права?

В отличие от других транснациональных технологических компаний ByteDance публично предоставляет очень мало документации об этом. TikTok отличается от своей материнской компании, публикуя отчёты о прозрачности, но в целом IT-гигант не принимает на себя явных обязательств в области прав человека.

Ни ByteDance, ни TikTok, ни Douyin не обязались защищать приватность или свободу выражения мнений и не проводили оценки воздействия на права человека. Это типично для китайских платформ, но позвоялет вырваться вперёд американским конкурентам. Instagram, например, проводит оценку воздействия на права человека в некоторых ключевых областях.

Как компании защищают приватность и безопасность пользователей?

Только TikTok рассказывает о требованиях правительств предоставить доступ к данным пользователей в своих отчётах о прозрачности. Хотя в Китае нет законов, запрещающих компаниям публиковать такую информацию, политическая и правовая среда не позволяет большинству делать это.

Как компании обращаются с информацией о пользователе?

Douyin более полно и чётко, чем TikTok, раскрывает информацию о том, какие сведения и в каких целях он собирает, анализирует и сохраняет. Компания пообещала собирать только те данные, которые необходимы для её функционирования.

Зато TikTok даёт пользователям больше возможностей по доступу или контролю собственных данных, чем Douyin.

Технический анализ Citizen Lab не показал расхождений между тем, что говорится в политике конфиденциальности двух приложений, и тем, какую информацию на самом деле собирают их системы.

Подробнее о методологии и результатх исследования читайте здесь.