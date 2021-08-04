Роскомнадзор переведёт телерадиоэфиры в текст для эффективного наложения штрафов

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) заказал доработку системы мониторинга телерадиовещания, чтобы превращать аудиозаписи в текст. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на сайт госзакупок.

В конце июля текущего года ГРЧЦ был размещён договор на модификацию АСМТРВ «в части разработки программного модуля транскрибирования медиаконтента». Стоимость - 41,7 млн рублей.

Речь идёт о модернизации существующей с 2015 года системы, которая пока просто записывает прямой эфир теле- и радиоканалов, фиксирует рекламу, бегущую строку, смотрит на наличие знаков информационной продукции и т.п. Ранее сотрудники РКН изымали из системы части записей, отсматривали их и выявляли нарушения, но с появлением возможности расшифровывать и переводить в текст такие записи, по словам представителей надзорного ведомства, «существенно повысится эффективность дальнейшего автоматического анализа».



Дело в том, что просматривать интернет-СМИ и печатную продукцию гораздо проще. С телеканалами же, чей контент не выложен в текстовом варианте, всё обстоит сложнее, поэтому штрафы им прилетают за «формальные нарушения» — несоответствие знака информационной продукции требованиям закона «О защите детей от информации…», отсутствие маркировок о вреде потребления табака и т.д., говорит юрист компании ЭБР Александра Губанкова.



Последнее время радиостанции и телеканалы чаще всего штрафуются за неуказание статуса иноагентов при их упоминании, добавляет член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александра Орехович. Такие штрафы, по ее словам, не превышают 1 млн руб. «Таким образом, телеканалы и радиостанции привлекаются к ответственности ровно за те же правонарушения, что и остальные СМИ, например печатные»,— заключает госпожа Орехович. Но способы контроля за разными медиа отличаются, и если относительно печатных СМИ процесс может быть более или менее автоматизирован, то в случаях с телепрограммами и радиопередачами контроль производился выборочно, путем просмотра и прослушивания, добавляет она.



Управляющий партнер Коллегии медиаюристов Федор Кравченко предполагает, что одним из последствий модернизации АСМТРВ может стать увеличение штрафов для эфирных СМИ «на порядок».



Кроме того, это позволит органам власти, следящим за «политической благонадежностью СМИ», иметь дополнительный инструмент мониторинга острых тем, считает эксперт.



Транскрибирование — только часть работы, сотрудникам или подрядчикам Роскомнадзора придется вычитывать результаты работы модуля, чтобы найти правонарушения, до внедрения программы, которая сможет обнаруживать их самостоятельно, указывает Александра Губанкова: «Это подразумевает большой объем работы. Поэтому, даже если количество штрафов возрастет, это случится в отдаленной перспективе». Технологии перевода речи в текст устойчивы, но без модерации человеком возникает много опечаток, особенно при дефектах дикции, акценте и редких терминах, добавляет сооснователь цифровой платформы для бизнеса Dipa Татьяна Козуб.

Как ранее сообщал «Кабельщик», оборудование и ПО на 14,1 млн рублей ГРЧЦ закупал в ноябре прошлого года. Согласно документации на сайте закупки, поставщиком стало ООО «Электрон-сервис», согласившееся выполнить контракт за 14 059 350 рублей.