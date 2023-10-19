Россиян хотят наказывать за «дискредитацию добровольцев Росгвардии»

Госдума проголосовала в первом чтении за расширение «антидискредитационного» законодательства на добровольцев Росгвардии.



Поправки, авторами которых выступили глава ИТ-комитета Госдумы Александр Хинштейн, «борец с иностранным влиянием» Василий Пискарёв, сенатор Андрей Клишас и другие парламентарии, вносятся в статьи 20.3.3 КоАП РФ, а также 280.3 и 207.3 УК РФ.

Речь идёт о законопроектах №445350-8 и №445338-8.

Первый законопроект расширяет действие закона о «дискредитации» ВС РФ на «добровольческие формирования, оказывающие содействие в выполнении задач, возложенных на войска национальной гвардии Российской Федерации» по части административных наказаний:

По второму законопректу ситуация похожая, только касается она угловных наказаний.

В действующих редакциях статей 280.3 и 207.3 упоминаются вооруженные силы и добровольцы. Согласно законопроекту, этот перечень предлагают дополнить «войсками национальной гвардии Российской Федерации»:

За фейки о российской армии грозит до 15 лет колонии, за дискредитацию — до 7 лет.

Документ также предполагает введение ответственности за содействие в исполнении решений других государств о преследовании участников добровольческих формирований Росгвардии.

Перед голосованием с докладом выступил Александр Хинштейн. Он сказал, что это вторая часть пакета по формированию добровольческих подразделений в Росгвардии, а первый был принят накануне и касался организационных вопросов. По его словам, новыми законопроектами «не создаётся никаких новых сущностей, все описанные нормы уже есть и действуют в российском законодательстве».

С содокладом выступила Ирина Панькина, которая, в свою очередь, заявила, что они не просто так вносят законопроекты пакетами — последовательные изменения обеспечат единый правовой режим охраны всех участников «специальной военной операции».

Затем коллеги стали задавать вопросы авторам законопроектов.

Алексей Куринный из КПРФ спросил, в чём вообще смысл существования добровольческих формирований и кому они будут подчинены. Также он вспомнил о событиях минувшего лета:

«Совсем недавно одно из добровольческих формирований участвовало в мятеже, и высказывания по ним, кстати, подпадали под дискредитацию. Как будут работать новые нормы, исходя из всего этого? Будет ли соблюдаться единоначалие в командовании ими? К вообще оправдано ли существование неясных формирований?»

Хинштейн ответил, что в годы Великой Отечественной войны участвовали разные формирования, подчинённые верховному главнокомандующему, например, войска НКВД и так далее.

«У нас единый главнокомандующий — это Президент Российской Федерации. Все войска, все штабы подчиняются ему, – сказал он. – Сейчас войска Росгвардии в подчинении у воинского командования. Они не являются самостоятельными, а выполняют решения командования. Они не самостоятельны в принятии решений. Вообще у нас нет такого, что одно ведомство у нас выполняет задачи в одну сторону, другое — в другую сторону. И мне не известно о формированиях, которыеп подчиняются Министерству оборону, которые действовали бы самостоятельно. Мне также неизвестно, чтоб летом упомянутые вами формирования входили в МО. Может у вас есть какие-то сведения по этой теме, я не знаю».

На вопрос другого депутата о том, понесут ли пользователи ответственность за лайки под дискредитирующими Росгвардию постами, Хинштейн ответил, что это тема отдельного разговора:

«Мы сами правовые подходы пока не обсуждаем, только нормативные вопросы».

Коллега Куринного по фракции Вячеслав Мархавев поинтересовался, будет ли считаться дискредитацией критика руководства Росгвардией или её подразделений при ненадлежащем исполнении своих обязанностей или превышении полномочий. На это Хинштейн ответил, что уже существующие нормы всё описывают, а правоприменение показало — за обоснованную критику наказаний не будет. «По крайней мере, мне неизвестно об этом. В любом случае, таких прецедентов безусловно возникать не должно», – заверил он.

В итоге оба законопроекта были приняты в первом чтении большинством голосов.

Поправки в УК:

Поправки в КоАП: