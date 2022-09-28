СМИ: В Москве ловят отказников с помощью системы распознавания лиц

По информации Telegram-канала Shot, пятерых мужчин вычислили с помощью системы распознавания лиц.

Камеры зафиксировали их в разных районах города: двоих на Красноярской улице, по одному — у Белорусского вокзала, в Гольянове и в Отрадном. Как передаёт канал, четверых доставили в военкоматы или отделы полиции для дальнейших разбирательств. Пятого пока ищут.

Одного из вычисленных по системе распознавания лиц в Москве отпустили, позже сообщил SHOT. 25-летний Александр говорит, что не уклонялся и приходил в военкомат по повестке. Приносил справку, что не годен из-за очень плохого зрения:

«Там с ним побеседовали и отпустили. А спустя несколько дней в районе Белорусского вокзала Александра остановили полицейские: сначала разбирались на месте, потом увезли в отдел, потом поехали в военкомат. Там ещё раз всё перепроверили, сотрудник военкомата извинился, и парня снова отпустили».

«Александр служил в ВКС, на космодроме Плесецк, после армии здоровье пошатнулось: сильно упало зрение», – уточняет издание.



Другого «предполагаемого уклониста», 26-летнего Дмитрия, система распознавания лиц засекла в Москве на Красноярской улице. Он получил повестку, но по ней не явился. Тогда на него вышли полицейские и сопроводили в военкомат. Там ранее служивший мужчина прошёл медкомиссию. Врачи сказали: «Годен. Через три дня прибыть с вещами».

Мы спросили у юриста «Роскомсвободы» Никиты Истомина, законно ли использование камер с биометрией для ловли уклонистов, он дал развёрнутый ответ, что главная проблема здесь — отсутствие регламентирования в законодательстве такой технологии:

«У нас использование доказательств, в том числе биометрии, оно особо не регламентировано. Законом это не запрещено в принципе. Например, у нас есть так называемое понятие «иных доказательств», и у нас доказательства ни по одному из процессов не имеют определённой силы — это всё устанавливает суд. Поэтому в случае, когда мы говорим о судебном разбирательстве, то использовать данные систем распознавания — это законно. Вопрос в другом: а приобщается ли это в качестве доказательств или нет? Но это если мы говорим о каком-нибудь расследовании, делопроизводстве и тому подобном.



Касаемо же использования такой системы <для розыска>, то явно законом это не запрещено. Потому что это система московская, она немного по другим правилам живёт. Да и камеры тоже бывают разные: какие-то относятся к департаменту информационных технологий (ДИТ) Москвы, а есть которые не относятся... Но вот недавно у нас вскрылась история, что сотрудники полиции запрашивали у Минздрава по WhatsApp и Telegram информацию о пострадавших или потерпевших, хотя всё это должно оформляться и передаваться надлежащим образом.



Поэтому я боюсь предположить, что во многих случаях это вообще никак не оформляется. То есть если речь доходит до какого-то разбирательства, есть какие-то рапорты, то там нигде не будет указано, что «вот была использована биометрическая система», что человека нашли в таком-то месте, соответственно определили круг, где его искать и тому подобное».

«Скорее всего, они ищут человека в часто посещаемых местах, но представляют так, будто они встретили его на улице, спросили документы «у неизвестного гражданина, и впоследствии гражданин оказался Ивановым Иваном Ивановичем, уклоняющимся от призыва», – объясняет эксперт. – Или скажут, что выяснили адреса родственников, потому что кто-то же может уклоняться, проживая по другому месту регистрации — они всё это могут в рапорте придумать, тем более, в принципе система остальных обязанностей сотрудников правоохранительных органов, занимающихся розыском, она их освобождает от многих процедур — ходить опрашивать, собирать те или иные сведения, что-то там выяснять».



«В общем, боюсь, что пока по делам, где задействованы системы распознавания лиц, правды пока не найти. Потому что не регламентировано конкретно — как приобщать, куда приобщать и тому подобное. То есть законом не запрещено. Но в большинстве случаев, если мы говорим о сотрудниках правоохранительных органов, то они могут даже в принципе не отражать нигде, что они использовали камеры с биометрией», – подытоживает Никита Истомин.