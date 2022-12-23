Александр Жаров: «Полицейские спрашивают у меня, почему я в розыске»

«Меня задерживали 9 мая, 12 июня и 22 августа. Все случаи произошли в метро и при помощи системы распознавания.

9 мая я прошёл через турникеты, у полиции сработала фотофиксация. Меня остановили прямо на эскалаторе. Полицейские сказали, что я нахожусь в розыске, доставили меня в ОВД, где взяли объяснение, в целом продержали примерно час и отпустили. А я думал, что меня увезут далеко и надолго, было страшно. Я активист и волонтер, но с этим полиция моё задержание не связывала.

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12 июня меня задержали на переходе между станциями. Ситуация повторилась, только теперь в ОВД меня продержали дольше. Они узнали, что я привлекался за участие в митингах, и стали «отчитывать» за то, что я выступаю против «спецоперации». Телефон не отбирали, поэтому я вёл диктофонную запись. Оперуполномоченный, конечно, потребовал выключить устройство, угрожая ст. 19.3. («неповиновение законному распоряжению»), так что запись не удалась.

В августе я даже не предполагал, что меня задержат, потому что первые два раза пришлись на государственные праздники, тут прослеживалась тенденция. А 22 августа праздник не совсем типичный — это День флага. Я ехал домой, возвращаясь с прогулки, около десяти вечера. За мной по эскалатору следовали двое полицейских. Они задержали меня на спуске.

Полицейские представились и объяснили причину задержания. Один из них сказал: «По Вам прошла сработка по камерам». Они попросили пройти с ними, я согласился. На пути к следованию в опорный пункт (ОП) полиции при метро сотрудник полиции добавил: «Вы находитесь в розыске, в сером списке». В ОП меня продержали около 40 минут, выясняя, что со мной делать дальше. Полицейские и сами не понимали, почему я нахожусь в базе, и спрашивали меня (!), а что я такого натворил, что меня задерживают.

Потом патрульная машина забрала меня в ОВД. Полицейские хотели снять с меня отпечатки пальцев под двумя предлогами:

1) меня сразу же отпустят домой;

2) меня уберут из базы данных и больше не будут задерживать.

Я долго отказывался, ссылаясь на нормы закона. В итоге мне сказали, что, если не соглашусь, я просижу все три часа, положенные при «обычных» административных задержаниях. Так и вышло. Меня отпустили, когда метро уже было закрыто. Никаких протоколов не составили.

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Я объяснял, что не нахожусь в розыске: на сайте МВД ничего такого нет. Вместе с юристами с ОВД-Инфо мы сделали запрос в МВД по этому поводу.

«Система автоматического распознавания личности использует моё изображение вопреки моей воле, а также хранит моё изображение и иную информацию о моей частной жизни (о передвижениях, местонахождении, политических убеждениях и т.д.) без установления предельного срока хранения такой информации и порядка её уничтожения. Эти обстоятельства порождают крайне высокие риски тотальной слежки, злоупотребления возможностью собирать данные о частной жизни и «утечки» конфиденциальной информации», — указали мы в иске (есть в распоряжении редакции — прим.ред.).

Ещё я писал жалобу в Генпрокуратуру, но она осталась без ответа.

Теперь по праздникам при входе в метро я пока надеваю маску, а во время мобилизации вообще не заходил в подземку».