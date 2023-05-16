«Я понял, что передвигаться по Москве мне опасно»

«В тот день я ездил по делам. Кажется, это был День флага. Хорошо, что задержание случилось, когда уже всё закончил. Итак, я спустился в метро на станции «Сухаревская», на эскалаторе меня остановили двое сотрудников полиции. Я поинтересовался, с чего это вдруг. Сначала подумал, что прикопались по национальному признаку. Они ответили, что я нахожусь в розыске, причём сами не знали, по какой причине. Полицейские вызвали коллег из ОВД по району Мещанский, которые тоже не знали, за что меня задержали, но надели наручники и отвезли к себе.

Я сразу сообщил о задержании адвокату из ОВД-Инфо. Телефон у меня не забирали, нигде не закрывали, ничего такого не было. Отвели в комнату дактилоскопии, где я проторчал около часа. Тем временем приехала адвокат, но её ко мне не пустили. Я не смог выяснить почему.

Меня отвели к дознавателю. Она тоже не смогла объяснить, за что меня задержали и вообще считаюсь ли я задержанным. Я говорил, что, раз вы не знаете, тогда, может быть, я пойду? Но меня не отпускали три часа. А адвоката так и не пустили ко мне. Она сидела на телефоне и звонила по разным инстанциям.

Меня пытались склонить написать объяснительную, я отказался. Отпечатки пальцев не снимали, телефон не отбирали. Возможно, вежливое отношение было потому, что всё происходило в центре города. Жести, открытой агрессии не было, в общем.

Через три часа меня отпустили с протоколом о доставлении. Адвокат всё это время ждала меня.

Я решил не возвращаться на «Сухаревскую» и поехал через «Чистые пруды». Но там меня задержали ещё раз. В ОВД уже не повезли, просто завели в «аквариум», где я показал копию протокола о доставлении, мол, так и так, меня только что выпустили. Мне сказали, что сейчас проверят это.

Проверяли они примерно полчаса а именно: звонили кому-то. Потом объяснили, что «Сухаревская» относится к другому ОВД, у которого нет связи с «Чистыми прудами». Хорошо, что в итоге всё выяснили и меня отпустили.

С тех пор полиция не оставляет меня в покое. Мне постоянно присылают предостережения относительно участия в акциях протеста. Сначала приносил сотрудник уголовного розыска, потом участковый. Я ничего не подписывал. А в сентябре уехал из Москвы. Теперь мне эти бумаги присылают по WhatsApp.

С юристами был разговор об обжаловании задержаний, но я же уехал и потому как-то забросил это дело.

В связи с инцидентом с распознаванием я понял, что передвигаться по Москве мне опасно. Мало ли какой праздник они вспомнят. Если надо было куда-то ехать, просил друзей подвезти на машине».

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