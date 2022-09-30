«Теперь перестану ездить в метро, придётся брать такси»

«21 сентября, в день акции протеста против мобилизации около шести часов вечера прямо в вагоне метро ко мне подошли двое полицейских и попросили показать документы. Поезд метро подъезжал к станции «Ботанический сад». Посмотрев паспорт, сотрудники полиции попросили меня пройти с ними. На «Ботаническом саду» мы зашли в «аквариум», там меня «передали» другим полицейским. На планшете мне показали мою фотографию, но, откуда она, непонятно. Наверно, из паспорта. Предполагаю, что, когда меня задержали в 2017 году, отсканировали документ. Сейчас полицейские нашли меня через распознавание лиц (так и сказали).

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Меня спросили, задерживали ли меня раньше. Наверно, подумали, что я собираюсь снова на акцию. В течение получаса полицейские куда-то звонили, не зная, что со мной делать. Всё это время они уточняли, я это или не я: то ли моё фото в базе, то ли нет. В итоге сделали вид, что вызвали по поводу мобилизации. Затем приехали полицейские из ОВД Ростокино и увезли к себе, но и там не знали, что со мной делать. Полиция была недовольна, что я зарегистрирован в Московской области. «Он не наш, он не наш», — говорили они. Возможно, если бы я был из Москвы, мне бы вручили повестку.

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Полицейские снова куда-то звонили. Начальство сказало им взять расписку о том, что я не буду ходить на митинги. «Добрый коп» пытался выяснить, ходил ли я на акции протеста раньше: «Андрей, скажи по секрету, я никому не скажу» (имя изменено по просьбе героя — прим. ред.). Я не отвечал, написал, что по ст. 51 Конституции не буду свидетельствовать против себя.

– Ты знаешь, сколько тебя могут задерживать по времени? — спросил тогда «добрый коп».

– Три часа.

– Ну вот и сиди свои три часа.

Но я просидел часа полтора, потом меня отпустили. Ещё меня хотели взять отпечатки пальцев, но я отказался.

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Через распознавание меня задержали впервые. Теперь перестану ездить в метро, наверно (шутка). По крайне мере, в день акций протеста. Придётся брать такси».

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