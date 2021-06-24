МВД в пяти регионах России тестирует систему распознавания силуэтов людей и автомобилей

МВД начало применять в пяти регионах России новую систему распознавания лиц и силуэтов людей и автомобилей, сообщил ТАСС гендиректор компании-разработчика Ntechlab Андрей Теленков. Напомним, среди совладельцев компании — «Ростех» и фонд Рубена Варданяна, и разработанный ею комплекс распознавания лиц применяется в городской системе видеонаблюдения в Москве и в других российских регионах. Ntechlab, по словам Теленкова, дополнила созданную с её участием систему функцией распознавания силуэтов людей и автомобилей:

«Решение по силуэтам вызывает серьезную заинтересованность наших клиентов, очень много у нас запросов. Есть уже применение. Могу сказать, что она применяется МВД в пяти регионах России, также используется за рубежом [страны СНГ, Латинская Америка, государства Ближнего Востока]».

Технология, по словам гендиректора NtechLab, может «отслеживать траекторию человека, считать людей и искать людей по их силуэтам», в том числе по таким атрибутам внешности, как очки, шляпа или борода.

Система может «с очень высокой точностью» найти человека по походке, шляпе на голове и одежде. С её помощью власти ищут преступников https://t.co/bLNy6z0vHt — Открытые медиа (@OpenMedia_io) June 24, 2021

«Так же и с автомобилями. <..> Мы умеем автомобили распознавать также с камер, где они не очень хорошо видны, где нельзя распознать номера или видна часть автомобиля», — сообщил глава компании и уточнил, что алгоритм позволяет идентифицировать автомобиль, определяя его цвет, марку, индивидуальные особенности.

Известный адвокат Калой Ахильгов, комментируя эту новость, выразился - «большой брат продолжает следить…», а также напомнил кейс с иском Алёны Поповой к МВД, Роскомнадзору и московскому дептрансу о признании незаконным применения технологии распознавания лиц в системе видеонаблюдения. По его мнению, использование полученных с таких систем данных с точки зрения законодательства весьма сомнительно:

«Суд отказал в иске, обосновав свою позицию тем, что система видеонаблюдения хоть и использует технологию распознавания лиц, но не позволяет установить личность гражданина. Кроме того, суд сослался на тот факт, что в ГАС "Единый центр хранения и обработке данных", который является оператором, нет ни персональных, ни биометрических данных граждан. И основная задача системы сводится лишь к сопоставлению полученного с видеокамер фото с изображением, которое имеется у правоохранительных органов. Соответственно, суд в своем решении указал, что видео с камеры наблюдения не являются персональными данными, а значит, что при осуществлении видеосъемки не требуется письменное согласие лица на их обработку. Таким образом, данное решение фактически позволило властям наблюдать за гражданами через систему распознавания лиц. Но суд не ответил на главный вопрос: почему изображение человека, полученное с камеры видеонаблюдения, не относится к персональным данным? Поэтому вопрос соблюдения законодательства о персональных данных при получении изображения человека с камеры видеонаблюдения остаётся открытым и неоднозначным».

Напомним, «РосКомСвобода» выступила за введение пятилетнего моратория на использование систем распознавания лиц, поскольку нет инструментов правового регулирования данной технологии, высока вероятность злоупотреблений ею со стороны властей (что мы уже наблюдаем), часто случаются ошибки в распознавании (также уже были случаи), и с тем количеством утечек персональных данных граждан, которые допускает государство, системы хранения биометрии станут токсичным для конфиденциальности любого гражданина РФ источником информации.

Кроме этого, мы присоединились к международной кампании #BanBS, которая также призывает к запрету биометрической слежки.