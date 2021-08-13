Власти Беларуси приказали заблокировать популярные соцсети

В Республике Беларусь власти заблокировали YuoTube, Facebook, Instagram, Telegram, TikTok и «ВКонтакте». Об этом сообщают сервисы, которые следят за интернет-цензурой в РБ, также эту информацию подтверждает создатель «ЭШЕР II» Филипп Кулин, который самостоятельно мониторит ситуацию. Решение о блокировке приняло Министерство информации республики.

Вначале были заблокированы два аккаунта в TikTok, но, по словам «За BYnet», забанить отдельные учётки невозможно — только через блокировку всего домена. Позже стало известно о распоряжении министерства заблокировать самые крупные соцсети, включая российские: Facebook, Twitter, «ВКонтакте», YouTube, Instagram и «Одноклассники».

При этом «За BYnet» сообщает, что соцсети и мессенджеры по-прежнему доступны для белорусских пользователей:

«Дело вот в чём — нет надежно работающей технологии, которая умеет блокировать отдельные страницы или каналы в соцсетях и мессенджерах, и при этом не убивают половину остального интернета. Поэтому у провайдеров выбор — заблокировать все социальные сети или просто забить. Это не значит, что завтра эти соцсети вдруг не окажутся заблокированными в Беларуси. Рубильнички-то всё ещё в руках любителей запрещать. Но прямо сейчас эти соцсети работают, и внесение в реестр отдельных записей на это никак не влияет».

Наши источники в РБ также подтверждают, что доступ к вышеперечисленным интернет-сервисам у них на данный момент не заблокирован.

Кроме этого, стало известно о признании экстремистскими материалов сайта Zerkalo.io и его соцсетей, которое было запущено командой запрещённого в РБ портала TUT.by.

Мы продолжим следить за ситуацией и будем сообщать обо всех связанных с ней событиях.