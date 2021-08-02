Интернет-активность в Беларуси становится всё более небезопасна. Обзор

События, которые в последнее время происходят в Республике Беларусь, свидетельствуют о кардинальных изменениях, произошедших в соседнем государстве. Интернет-деятельность в ней становится небезопасным занятием, и касается это не только свободной журналистики, в которой власти видят экстремизм, но и бесед в чатах популярных мессенджеров, перекочевавших из цифровой среды во вполне осязаемые тома уголвных дел, за которые их участникам грозят нешуточные сроки.

После президентских выборов, прошедших в 2020 году, часть белорусов не признала их итоги, вследствие чего по всей стране вспыхнули массовые протесты, сопровождавшиеся многочисленными задержаниями, арестами, полицейским насилием, а также началом наступления на свободу слова в республике. Конфликт между властями и оппозицией не исчерпан до сих пор, как и усилия Минска по нейтрализации лидеров протеста силовыми методами.





Одним из ярких эпизодов такого преследования стал произошедший в мае текущего года инцидент с лжеминированием самолёта авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. На борту самолёта находился журналист, блогер, бывший главный редактор телеграм-канала «NEXTA», главный редактор телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега. Сразу после посадки молодой человек был арестован.

Это вызвало международный скандал, а власти РБ начали использовать задержанного блогера в своих целях, время от времени вкидывая в Сеть интервью с ним, где он рассказывает о том, что с ним всё в порядке. Правозащитники и коллеги Протасевича считают его задержание незаконным, а также не верят в добровольный характер записываемых с ним интервью.

#Беларусь: @RSF_inter и ещë 6 НПО подают жалобу в @UnitedNationsRU объявить задержание Рамана Пратесевича произвольным. Он содержится в бесчеловечных условиях с 23 мая после угона его самолета властями. Ссылка на наше коммюнике ⤵️https://t.co/x5ZiRj1t4Q pic.twitter.com/g4Wjm2HUjv — Репортеры без границ (@RSF_ru) July 29, 2021



Недавно «Репортёры без границ» (RSF) и ещё 6 неправительственных организаций (НПО) подали заявление в ООН с требованием объявить задержание блогера произвольным. «Он содержится в бесчеловечных условиях с 23 мая после угона его самолёта властями», — подчёркивают в RSF.



Осенью 2020 года Протасевичу власти РБ заочно предъявили целый «букет» обвинений, связанных с организацией массовых беспорядков, по которым ему может грозить смертная казнь.

Находящемуся почти полгода за решёткой журналисту Андрею Александрову, которого обвиняют в финансировании протеста, хотят предъявить новое обвинение — в госизмене, и это «совпало» с тем, что вскоре у него заканчивался срок содержания под стражей. Власти Беларуси под «финансированием протестов» увидели оплату штрафов, средства на которые собирались с помощью проектов BY_help и BYSOL.

В финансировании экстремистского формирования и грубом нарушении порядка также обвиняются основатели фонда BY_help Алексей Леончик и Андрей Стрижак. Вышеупомянутые платформы были развёрнуты в интернете, и кроме уплаты штрафов, с их помощью собирались средства на экстренный выезд преследуемым гражданам за пределы РБ, поддержка уволенных, семей политзеков и т.п.



Отмечается, что Александрову может грозить от 7 до 15 лет лишения свободы.

Генпрокуратура РБ возбудила уголовное дело в отношении популярной певицы Анжелики Агурбаш. Артистку обвиняют в разжигании розни и оскорблении Президента республики Александра Лукашенко.

Согласно версии следствия, с августа 2020 года певица:

«...размещала в интернете сведения, направленные на возбуждение социальной вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов, госслужащих, представителей власти, выступающих за соблюдение правопорядка и сохранение действующего конституционного строя».

Артистка в ответ на обвинения выложила в интернете видеообращение, в котором призвала всех неравнодушных людей объединяться ради выхода из кризиса. Ей уже пришлось побеседовать с московскими прокурорами, но сама певица уверена, что не будет выдана Россией белорусским властям.

Анжелику Агурбаш вызывали в московскую прокуратуру на опрос.



— Это обычная экстрадиционная проверка, так как в российскую прокуратуру пришли документы из Беларуси. Я дала свои показания и объяснения по сложившейся ситуации, — рассказала Анжелика Агурбаш. pic.twitter.com/1kqeFeuT6M — TUT.BY | Zerkalo.io (@tutby) July 7, 2021

За такие же высказывания в самой республике подвергались преследованиям силовики, деятели искусства и другие граждане, которые в интернете высказывали своё отношение к протестной деятельности и лично к Президенту. Многим впоследствии пришлось эмигрировать из страны.

Белорусские власти, между тем, не собираются останавливаться в своих намерениях заглушить протекст силовыми методами.

Свобода слова в Беларуси на сегодняшний день переросла в экстремистскую деятельность, против чего государство намерено бороться жестко и решительно, заявил недано Президент Александр Лукашенко на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки. Глава государства отметил, что в стране была сформирована целая сеть сайтов, Telegram-каналов, видеоблогов, групп в мессенджерах, ориентированных на конкретные населенные пункты. И только в этом году в перечень экстремистских материалов было включено более ста интернет-ресурсов.

По словам Лукашенко, белорусские власти не борются с инакомыслием и плюрализмом мнений. Однако начавшиеся в стране кибератаки, публикации личных данных и «сфабрикованные информационные сливы» нагнетают атмосферу страха и недоверия, считает он. «Одна история — критиковать власть <...> Другая — призывать к бунту и кровавым расправам с теми, кто не поддерживает эти так называемые революционные, бандитские настроения», — пояснил он.

Лукашенко: "Завершается системная работа по наведению порядка в информационном поле. Здесь важно понимать: мы боремся не с инакомыслием или разными мнениям".https://t.co/8YutELYh8E — БЕЛТА (@beltanews) July 30, 2021

В перечень экстремистских организаций, в частности, по требованию МВД РБ внесли один из самых популярных независимых информационно-сервисных интернет-порталов TUT.BY.

«Это касается как самого портала, так и его аккаунтов в соцсетях, в том числе Телеграме, Твиттере, Вайбере, «ВКонтакте» и Тиктоке, — пишет популярный Telegram-канал NEXTA. — Публикуемые там материалы якобы угрожают национальным интересам и национальной безопасности Беларуси».

Редакция намерена обжаловать это решение.

Работа всего холдинга была парализована ещё в мае текущего года, после чего бывшая команда издания вынуждена была запустить новое медиа — Zerkalo.io.

На сайте Zerkalo.io команда продолжит публиковать самые важные новости общественно-политической жизни Беларуси до тех пор, пока TUT.ВY не сможет легально возобновить свою полноценную работу в Беларуси со всем архивом публикаций.

Министерство информации Беларуси ограничило доступ к сайту издания «Наша Ніва». Решение о блокировке сайта принято на основании уведомления Генпрокуратуры «в связи с размещением информации, распространение которой запрещено пунктом 1 статьи 38 Закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации"».

Мининформ Беларуси ограничил доступ к сайту издания "Наша Нива" https://t.co/cp0GEoRmSG — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) July 8, 2021

«Мы не можем связаться с некоторыми сотрудниками издания, в том числе с главным редактором Егором Мартиновичем. Мы предполагаем, что в этот момент он может быть задержан, так как читатели передают, что у его дома находились сотрудники ГУБАЗИК [Главного управления по борьбе с организованной преступностью]», — заявили в «Нашей Ниве».

Позже издание заявило о прекращении работы в стране из-за возросшего давления правоохранителей. Подобное решение директор Анастасия Ровдо объяснила соображениями безопасности. По ее словам, редакция сейчас будет работать над возрождением издания за пределами страны, сотрудникам предложили переехать.



«Часть остается в Беларуси, они не работают в данный момент. Часть находится за границей. К счастью, когда к нам пришли, сотрудники за рубежом смогли подхватить задачи и оперативно заняться работой, мы немного перегруппировались», — добавила Ровдо, подчеркнув, что в настоящий момент работать журналистом независимого издания внутри страны равноценно самоубийству. В скором времени «Наша Ніва» планирует начать выходить из-за рубежа.



#Беларусь: очередная вoлна поисков независимых СМИ! Сегодня утром полиция снова обыскала офис @nashaniva, после других местных СМИ и НПО, включая партнера RSF @baj_by. Несколько новостных сайтов подвергаются DDOS-атакам. ⤵️ [1/2] pic.twitter.com/TlrzpEBXtS — Репортеры без границ (@RSF_ru) July 15, 2021

В первой половине июля текущего года белорусские силовики пришли с обысками в редакции ряда уже не центральных, а региональных СМИ, а такде к некоторым журналистам.



«Медиа-Полесье» сообщило подробности об обысках, которые прошли накануне вечером в офисе издания в Лунинце, а также у главного редактора Светланы Гарды и сотрудников. По данным издания, обыск проводили следственные группы Комитета государственной безопасности Беларуси по уголовному делу об «акте терроризма». У журналистов изъяли средства связи и носители информации.



По данным Zerkalo.io, обыск в пятницу также прошел у брестского журналиста Максима Хлебца.

Журналистку портала Onliner Настасью Занько увезли на допрос, а у брестского журналиста Максима Хлебца после обыска забрали ноутбук и телефоныhttps://t.co/CmPqcC393m pic.twitter.com/JhmjyXSxJY — KP in Belarus (@kpby) July 9, 2021

В Белорусской ассоциации журналистов уточнили, что обыск проходил по делу о терроризме, журналист проходит по ему свидетелем. У него забрали ноутбук и телефоны. По данным БАЖ, Хлебец находится на свободе.



Портал «Виртуальный Брест» сообщил об обыске у своего администратора Андрея Кухарчика. О каком уголовному деле идет речь, неизвестно.



Также силовики пришли к журналистке портала Onliner Настасье Занько. По данным издания, обыск у нее проводился по статьям о массовых беспорядках и действиях, нарушающих общественный порядок (ст. 293 и 342 УК Беларуси), в связи с акциями протеста в августе прошлого года. Занько увезли на допрос, ее статус пока неизвестен. После допроса с неё была взята подписка о неразглашении.

«Первый регион» пишет, что днем 9 июля на связь перестали выходить редакторы издания Олег Супрунюк и Павел Дайлид. Также портал сообщил, что силовики пришли в редакцию газеты «Ганцавiцкi час». По данным БАЖ, обыск у Супрунюка в Бресте прошел при участии КГБ по делу о терроризме. У журналиста изъяли технику, сам он находится на свободе под подпиской о неразглашении.



Белорусская ассоциация журналистов также сообщила о визите силовиков в редакцию «Информпрогулки» в Лунинце и к журналистке Татьяне Смоткиной в Глубоком.

Вскоре силовики пришли с обысками к восьми журналистам «Белсат», рассказал в эфире Дождя вице-президент «Белсата» Алексей Диковицкий. В тот период обыски проходили у белорусских правозащитников, также силовиками было проведено около 30 обысков у журналистов и в редакциях СМИ.

Суд в Гомеле позже признал экстремистскими сайт и социальные сети белорусского оппозиционного телеканала «Белсат». В феврале две журналистки издания, Катерина Андреева и Дарья Чульцова были приговорены к двум годам колонии за освещение акций протеста в своих стримах.

Белорусский суд признал сайт канала "Белсат" экстремистским https://t.co/abBDKCEFbx — bbcrussian (@bbcrussian) July 27, 2021

Во второй половине июля в Минске одиннадцати мужчинам вынесли приговоры за участие в Telegram-чатах «радикального направления». Речь, в частности, идёт об «ОГСБ», «Подработка Минск», «100» и «101». Белорусы получили сроки от пяти до девяти лет колонии усиленного режима.



Обвиняемым вменили намерение повредить или уничтожить три «Табакерки» — киоски, устанавливаемые по всей столицу вместо ранее снесённых небольших торговых точек. Появление «далеко не любых» киосков вызвало раздражение минчан, которые связывают данный бизнес с монополистами, близкими к Александру Лукашенко.

Между тем, список запрещённых Telegram-каналов растёт в Беларуси заметными темпами. Буквально на днях были объявлены экстремистскими ещё семь.

На данный момент Генпроекуратура РБ заявила более 50 исков о запрете работы интернет-ресурсов в связи с распространением ими экстремистской информации, сообщил генпрокурор Андрей Швед. Он отметил, что речь идет о ресурсах, которые используются для дестабилизации обстановки в стране:

«Очень важное направление всего правоохранительного блока и прокуроров, в том числе, в части реагирования на различные информационные ресурсы, которые распространяют экстремистскую, недостоверную информацию и используются для дестабилизации обстановки. Прокурорами уже заявлено более 50 исков, чтобы запретить деятельность (интернет-ресурсов), и все эти иски реализованы».

По его словам, сотрудники прокуратуры ежедневно изучают интернет-пространство, и при выявлении признаков нарушения требований законодательства по освещению в СМИ каких-либо событий немедленно реагируют. «Если мы выявляем признаки преступления, то немедленно возбуждаем уголовные дела. По результатам мониторинга, проведенного в этом году, прокурорами возбуждено более 300 уголовных дел»,— уточнил он.

В мае Президент Лукашенко утвердил изменения в законы о СМИ и о массовых мероприятиях, запретив освещать несогласованные акции в прямом эфире. Также в Белоруссии создали комиссию по безопасности в информационной сфере, которая сможет принимать меры в отношении СМИ за распространение сведений, способных «нанести вред» интересам страны.

На днях вспыхнул громкий скандал на Олимпиаде в Токио. Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская в своём Instagram раскритиковала действия спортивных чиновников, после чего те приняли решение насильно вывезти её в Минск. Тимановская обратилась к полиции и записала видео с просьбой о помощи, адресованное Международному олимпийскому комитету. Бегунья рассказала о давлении, которое на нее стали оказывать после критики белорусских спортивных чиновников.

Позже СМИ опубликовали аудиозапись разговора Тимановской с главным тренером белорусской сборной по легкой атлетике Юрием Моисевичем и замдиректора белорусского Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике Артуром Шумаком. Собеседники убеждают плачущую спортсменку уехать из Токио.



Японские власти взяли под охрану белорусскую бегунью. Ей готовят убежище из-за угроз тренеров. Глава МИД Чехии Якуб Кулганек предложил Кристине Тимановской визу к вступлению на территорию Чехии.

Situaci kolem běloruské sprinterky Krysciny Cimanouské považuji za skandální. ČR je připravena pomoci. Po dohodě s @AndrejBabis a @jhamacek jí nabízíme vízum ke vstupu na území, aby se u nás mohla ucházet o mezinárodní ochranu. Naše ambasáda v Tokiu je také připravena pomoci. — Jakub Kulhanek (@JakubKulhanek) August 1, 2021

Противостояние между режимом Александра Лукашенко и его противниками тем временем нарастает. Недавно анонимная группа белорусских «Киберпартизан» (часть движения «Супраціў» – «Сопротивление») взломала паспортную систему страны. В распоряжении хакеров оказались данные миллионов белорусов, включая «скрытые записи» о руководстве силовых структур, людей из близкого окружения Александра Лукашенко, сотрудников КГБ и разведчиков в Евросоюзе.

Хакеры выложили в Telegram часть информации: паспортные данные председателя ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной, председателя Совета Республики Натальи Качановой, главы КГБ Ивана Тертеля и бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева. Последний переехал в Минск после революции у себя в стране в 2010 году. Ряд СМИ и экспертов подтверждают подлинность некоторых опубликованных хакерами данных.

Беларуские киберпартизаны рассказали про успешную атаку на систему видеонаблюдения на дорогах по всей стране. Они утверждают, ссылаясь на собственный анализ баз данных сети, что эти камеры использовались и для слежки за неугодными режиму Лукашенко гражданами. pic.twitter.com/7gDCZG9duZ — SOTA (@SotaVision) August 1, 2021

Президент Лукашенко, видимо, решил в ответ ударить по действующим на территории республики некоммерческим и неправительственным организациям (НКО и НПО), которые владеют «деструктивными ресурсами» и «несут угрозу нацбезопасности».



По словам политика, в результате системных проверок со стороны белорусских правоохранителей было выявлено, что около 185 негосударственных фондов и частных учреждений были замешаны в организациях акций протестов в августе 2020 года. Он подчеркнул, что их деятельность контролировалась Западом и была основана на психологическом воздействии на своих сторонников.



«Что важно, подрывная деятельность велась годами. Речь не о последних двух-трех [годах]. У лидера правозащитного центра "Весна" Беляцкого найден архив за 25 лет», — сказал Лукашенко. Он добавил, что лидеры НКО и НПО на регулярной основе распространяли фейковую информацию в отношении белорусских властей, вели борьбу против патриотов страны, а также обучали оппозиционно настроенных граждан навыками нападения на силовиков.



Ранее Лукашенко заявлял о начале активной борьбы против действующих в республике «прозападных СМИ», а также некоммерческих и неправительственных организаций. За этим и последовали массовые обыски в десятках общественных объединений и редакций газет, о которых рассказывалось выше.