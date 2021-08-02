Нужна юр.помощь?
Аналитика
2 августа 2021

Интернет-активность в Беларуси становится всё более небезопасна. Обзор

В Республике Беларусь усиленными темпами закрываются и объявляются экстремистскими свободные СМИ, а обычные граждане становятся фигурантами уголовных дел и получают совсем нешуточные сроки за высказанное в онлайне мнение.

События, которые в последнее время происходят в Республике Беларусь, свидетельствуют о кардинальных изменениях, произошедших в соседнем государстве. Интернет-деятельность в ней становится небезопасным занятием, и касается это не только свободной журналистики, в которой власти видят экстремизм, но и бесед в чатах популярных мессенджеров, перекочевавших из цифровой среды во вполне осязаемые тома уголвных дел, за которые их участникам грозят нешуточные сроки.

После президентских выборов, прошедших в 2020 году, часть белорусов не признала их итоги, вследствие чего по всей стране вспыхнули массовые протесты, сопровождавшиеся многочисленными задержаниями, арестами, полицейским насилием, а также началом наступления на свободу слова в республике. Конфликт между властями и оппозицией не исчерпан до сих пор, как и усилия Минска по нейтрализации лидеров протеста силовыми методами.



Одним из ярких эпизодов такого преследования стал произошедший в мае текущего года инцидент с лжеминированием самолёта авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. На борту самолёта находился журналист, блогер, бывший главный редактор телеграм-канала «NEXTA», главный редактор телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега. Сразу после посадки молодой человек был арестован.

Это вызвало международный скандал, а власти РБ начали использовать задержанного блогера в своих целях, время от времени вкидывая в Сеть интервью с ним, где он рассказывает о том, что с ним всё в порядке. Правозащитники и коллеги Протасевича считают его задержание незаконным, а также не верят в добровольный характер записываемых с ним интервью.

 


Недавно «Репортёры без границ» (RSF) и ещё 6 неправительственных организаций (НПО) подали заявление в ООН с требованием объявить задержание блогера произвольным. «Он содержится в бесчеловечных условиях с 23 мая после угона его самолёта властями», — подчёркивают в RSF.

Осенью 2020 года Протасевичу власти РБ заочно предъявили целый «букет» обвинений, связанных с организацией массовых беспорядков, по которым ему может грозить смертная казнь.

 

Находящемуся почти полгода за решёткой журналисту Андрею Александрову, которого обвиняют в финансировании протеста, хотят предъявить новое обвинение — в госизмене, и это «совпало» с тем, что вскоре у него заканчивался срок содержания под стражей. Власти Беларуси под «финансированием протестов» увидели оплату штрафов, средства на которые собирались с помощью проектов BY_help и BYSOL.

В финансировании экстремистского формирования и грубом нарушении порядка также обвиняются основатели фонда BY_help Алексей Леончик и Андрей Стрижак. Вышеупомянутые платформы были развёрнуты в интернете, и кроме уплаты штрафов, с их помощью собирались средства на экстренный выезд преследуемым гражданам за пределы РБ, поддержка уволенных, семей политзеков и т.п.

Отмечается, что Александрову может грозить от 7 до 15 лет лишения свободы.

 

Генпрокуратура РБ возбудила уголовное дело в отношении популярной певицы Анжелики Агурбаш. Артистку обвиняют в разжигании розни и оскорблении Президента республики Александра Лукашенко.

Согласно версии следствия, с августа 2020 года певица:

«...размещала в интернете сведения, направленные на возбуждение социальной вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов, госслужащих, представителей власти, выступающих за соблюдение правопорядка и сохранение действующего конституционного строя».

Артистка в ответ на обвинения выложила в интернете видеообращение, в котором призвала всех неравнодушных людей объединяться ради выхода из кризиса. Ей уже пришлось побеседовать с московскими прокурорами, но сама певица уверена, что не будет выдана Россией белорусским властям.

 

 

За такие же высказывания в самой республике подвергались преследованиям силовики, деятели искусства и другие граждане, которые в интернете высказывали своё отношение к протестной деятельности и лично к Президенту. Многим впоследствии пришлось эмигрировать из страны.

 

Белорусские власти, между тем, не собираются останавливаться в своих намерениях заглушить протекст силовыми методами.

Свобода слова в Беларуси на сегодняшний день переросла в экстремистскую деятельность, против чего государство намерено бороться жестко и решительно, заявил недано Президент Александр Лукашенко на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки. Глава государства отметил, что в стране была сформирована целая сеть сайтов, Telegram-каналов, видеоблогов, групп в мессенджерах, ориентированных на конкретные населенные пункты. И только в этом году в перечень экстремистских материалов было включено более ста интернет-ресурсов.

По словам Лукашенко, белорусские власти не борются с инакомыслием и плюрализмом мнений. Однако начавшиеся в стране кибератаки, публикации личных данных и «сфабрикованные информационные сливы» нагнетают атмосферу страха и недоверия, считает он. «Одна история — критиковать власть <...> Другая — призывать к бунту и кровавым расправам с теми, кто не поддерживает эти так называемые революционные, бандитские настроения», — пояснил он.

 

 

В перечень экстремистских организаций, в частности, по требованию МВД РБ внесли один из самых популярных независимых информационно-сервисных интернет-порталов TUT.BY.

«Это касается как самого портала, так и его аккаунтов в соцсетях, в том числе Телеграме, Твиттере, Вайбере, «ВКонтакте» и Тиктоке, — пишет популярный Telegram-канал NEXTA. — Публикуемые там материалы якобы угрожают национальным интересам и национальной безопасности Беларуси».

Редакция намерена обжаловать это решение.

Работа всего холдинга была парализована ещё в мае текущего года, после чего бывшая команда издания вынуждена была запустить новое медиа — Zerkalo.io.

На сайте Zerkalo.io команда продолжит публиковать самые важные новости общественно-политической жизни Беларуси до тех пор, пока TUT.ВY не сможет легально возобновить свою полноценную работу в Беларуси со всем архивом публикаций.

 

Министерство информации Беларуси ограничило доступ к сайту издания «Наша Ніва». Решение о блокировке сайта принято на основании уведомления Генпрокуратуры «в связи с размещением информации, распространение которой запрещено пунктом 1 статьи 38 Закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации"».

 

 

«Мы не можем связаться с некоторыми сотрудниками издания, в том числе с главным редактором Егором Мартиновичем. Мы предполагаем, что в этот момент он может быть задержан, так как читатели передают, что у его дома находились сотрудники ГУБАЗИК [Главного управления по борьбе с организованной преступностью]», — заявили в «Нашей Ниве».

Позже издание заявило о прекращении работы в стране из-за возросшего давления правоохранителей. Подобное решение директор Анастасия Ровдо объяснила соображениями безопасности. По ее словам, редакция сейчас будет работать над возрождением издания за пределами страны, сотрудникам предложили переехать.

«Часть остается в Беларуси, они не работают в данный момент. Часть находится за границей. К счастью, когда к нам пришли, сотрудники за рубежом смогли подхватить задачи и оперативно заняться работой, мы немного перегруппировались», — добавила Ровдо, подчеркнув, что в настоящий момент работать журналистом независимого издания внутри страны равноценно самоубийству. В скором времени «Наша Ніва» планирует начать выходить из-за рубежа.

 

 

В первой половине июля текущего года белорусские силовики пришли с обысками в редакции ряда уже не центральных, а региональных СМИ, а такде к некоторым журналистам.

«Медиа-Полесье» сообщило подробности об обысках, которые прошли накануне вечером в офисе издания в Лунинце, а также у главного редактора Светланы Гарды и сотрудников. По данным издания, обыск проводили следственные группы Комитета государственной безопасности Беларуси по уголовному делу об «акте терроризма». У журналистов изъяли средства связи и носители информации.

По данным Zerkalo.io, обыск в пятницу также прошел у брестского журналиста Максима Хлебца.

 

 

В Белорусской ассоциации журналистов уточнили, что обыск проходил по делу о терроризме, журналист проходит по ему свидетелем. У него забрали ноутбук и телефоны. По данным БАЖ, Хлебец находится на свободе.

Портал «Виртуальный Брест» сообщил об обыске у своего администратора Андрея Кухарчика. О каком уголовному деле идет речь, неизвестно.

 


Также силовики пришли к журналистке портала Onliner Настасье Занько. По данным издания, обыск у нее проводился по статьям о массовых беспорядках и действиях, нарушающих общественный порядок (ст. 293 и 342 УК Беларуси), в связи с акциями протеста в августе прошлого года. Занько увезли на допрос, ее статус пока неизвестен. После допроса с неё была взята подписка о неразглашении.

«Первый регион» пишет, что днем 9 июля на связь перестали выходить редакторы издания Олег Супрунюк и Павел Дайлид. Также портал сообщил, что силовики пришли в редакцию газеты «Ганцавiцкi час». По данным БАЖ, обыск у Супрунюка в Бресте прошел при участии КГБ по делу о терроризме. У журналиста изъяли технику, сам он находится на свободе под подпиской о неразглашении.

Белорусская ассоциация журналистов также сообщила о визите силовиков в редакцию «Информпрогулки» в Лунинце и к журналистке Татьяне Смоткиной в Глубоком.

Вскоре силовики пришли с обысками к восьми журналистам «Белсат», рассказал в эфире Дождя вице-президент «Белсата» Алексей Диковицкий. В тот период обыски проходили у белорусских правозащитников, также силовиками было проведено около 30 обысков у журналистов и в редакциях СМИ.

Суд в Гомеле позже признал экстремистскими сайт и социальные сети белорусского оппозиционного телеканала «Белсат». В феврале две журналистки издания, Катерина Андреева и Дарья Чульцова были приговорены к двум годам колонии за освещение акций протеста в своих стримах.

 

 

Во второй половине июля в Минске одиннадцати мужчинам вынесли приговоры за участие в Telegram-чатах  «радикального направления». Речь, в частности, идёт об «ОГСБ», «Подработка Минск», «100» и «101». Белорусы получили сроки от пяти до девяти лет колонии усиленного режима.

Обвиняемым вменили намерение повредить или уничтожить три «Табакерки» — киоски, устанавливаемые по всей столицу вместо ранее снесённых небольших торговых точек. Появление «далеко не любых» киосков вызвало раздражение минчан, которые связывают данный бизнес с монополистами, близкими к Александру Лукашенко.

Между тем, список запрещённых Telegram-каналов растёт в Беларуси заметными темпами. Буквально на днях были объявлены экстремистскими ещё семь.

 

 

На данный момент Генпроекуратура РБ заявила более 50 исков о запрете работы интернет-ресурсов в связи с распространением ими экстремистской информации, сообщил генпрокурор Андрей Швед. Он отметил, что речь идет о ресурсах, которые используются для дестабилизации обстановки в стране:

«Очень важное направление всего правоохранительного блока и прокуроров, в том числе, в части реагирования на различные информационные ресурсы, которые распространяют экстремистскую, недостоверную информацию и используются для дестабилизации обстановки. Прокурорами уже заявлено более 50 исков, чтобы запретить деятельность (интернет-ресурсов), и все эти иски реализованы».

По его словам, сотрудники прокуратуры ежедневно изучают интернет-пространство, и при выявлении признаков нарушения требований законодательства по освещению в СМИ каких-либо событий немедленно реагируют. «Если мы выявляем признаки преступления, то немедленно возбуждаем уголовные дела. По результатам мониторинга, проведенного в этом году, прокурорами возбуждено более 300 уголовных дел»,— уточнил он.

В мае Президент Лукашенко утвердил изменения в законы о СМИ и о массовых мероприятиях, запретив освещать несогласованные акции в прямом эфире. Также в Белоруссии создали комиссию по безопасности в информационной сфере, которая сможет принимать меры в отношении СМИ за распространение сведений, способных «нанести вред» интересам страны.

 

 

На днях вспыхнул громкий скандал на Олимпиаде в Токио. Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская в своём Instagram раскритиковала действия спортивных чиновников, после чего те приняли решение насильно вывезти её в Минск. Тимановская обратилась к полиции и записала видео с просьбой о помощи, адресованное Международному олимпийскому комитету. Бегунья рассказала о давлении, которое на нее стали оказывать после критики белорусских спортивных чиновников.

Позже СМИ опубликовали аудиозапись разговора Тимановской с главным тренером белорусской сборной по легкой атлетике Юрием Моисевичем и замдиректора белорусского Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике Артуром Шумаком. Собеседники убеждают плачущую спортсменку уехать из Токио.

Японские власти взяли под охрану белорусскую бегунью. Ей готовят убежище из-за угроз тренеров. Глава МИД Чехии Якуб Кулганек предложил Кристине Тимановской визу к вступлению на территорию Чехии.

 

 

Противостояние между режимом Александра Лукашенко и его противниками тем временем нарастает. Недавно анонимная группа белорусских «Киберпартизан» (часть движения «Супраціў» – «Сопротивление») взломала паспортную систему страны. В распоряжении хакеров оказались данные миллионов белорусов, включая «скрытые записи» о руководстве силовых структур, людей из близкого окружения Александра Лукашенко, сотрудников КГБ и разведчиков в Евросоюзе.

Хакеры выложили в Telegram часть информации: паспортные данные председателя ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной, председателя Совета Республики Натальи Качановой, главы КГБ Ивана Тертеля и бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева. Последний переехал в Минск после революции у себя в стране в 2010 году. Ряд СМИ и экспертов подтверждают подлинность некоторых опубликованных хакерами данных.

 

Президент Лукашенко, видимо, решил в ответ ударить по действующим на территории республики некоммерческим и неправительственным организациям (НКО и НПО), которые владеют «деструктивными ресурсами» и «несут угрозу нацбезопасности».

По словам политика, в результате системных проверок со стороны белорусских правоохранителей было выявлено, что около 185 негосударственных фондов и частных учреждений были замешаны в организациях акций протестов в августе 2020 года. Он подчеркнул, что их деятельность контролировалась Западом и была основана на психологическом воздействии на своих сторонников.

«Что важно, подрывная деятельность велась годами. Речь не о последних двух-трех [годах]. У лидера правозащитного центра "Весна" Беляцкого найден архив за 25 лет», — сказал Лукашенко. Он добавил, что лидеры НКО и НПО на регулярной основе распространяли фейковую информацию в отношении белорусских властей, вели борьбу против патриотов страны, а также обучали оппозиционно настроенных граждан навыками нападения на силовиков.

Ранее Лукашенко заявлял о начале активной борьбы против действующих в республике «прозападных СМИ», а также некоммерческих и неправительственных организаций. За этим и последовали массовые обыски в десятках общественных объединений и редакций газет, о которых рассказывалось выше.

цензура Александр Лукашенко Беларусь экстремизм СМИ НКО нападения на журналистов Роман Протасевич

Поделитесь материалом

Похожие статьи

Лукашенко подписал закон о тотальной цифровой цензуре на случай протестов
Дайджест преследований СМИ: август’2020
Власти Беларуси вернули интернет, операторы обещают компенсации пользователям
Туркменистан и Беларусь вошли в десятку стран мира с самой жёсткой цензурой
Американская компания осознанно помогала властям Беларуси устраивать шатдауны
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ

+7 903 003-89-52

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности