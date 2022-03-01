Одно из крупнейших сообществ о России на Reddit приостановлено из-за «дезинформации»

Reddit «поместил на карантин» главное сообщество о России из-за «большого потока дезинформации». Об этом пишет TJ, обративший внимание на временную блокировку данного сабреддита. При этом, отмечает издание, касающаяся политики тема была перенесена в другой раздел, но это не помогло — «санкции» затронули оба сабреддита.

Теперь страничка сообщества не отображается в поиске по сайту, в рекомендациях и каналах, которые автоматически репостят записи саба. Также пользователи, которые находят раздел, теперь видят предупреждение о «большом объёме информации, не подтверждённой надёжными источниками».

Как сообщает издание Mashable, с момента начала Россией военных действий в Украине в сообществе появилось множество постов, оправдывающих и защищающих действия российских властей. Пользователи называли украинских граждан «нацистами, распространяющими пропаганду», а их президента Владимира Зеленского призывали представить перед судом как военного преступника.

Некоторые посты содержали информацию, подтверждённую многими СМИ, но большая часть аргументов, по версии модераторов платформы, строилась на необоснованных заявлениях и непроверенном контенте. Помимо введения «карантинного режима» Reddit также заблокировал одного из модераторов сообщества.

«В нашей политике чётко сказано, что модераторам и пользователям запрещено манипулировать сообществом платформы. Мы поместили r/Russia на карантин и удалили одного модератора за нарушение этих правил. Мы лично связались с остальными модераторами, чтобы дать рекомендации и напомнить о нашей политике. Мы продолжим следить за ситуацией и, при необходимости, предпринимать дополнительные действия», – приводит TJ слова представителя Reddit.

r/Russia — основное тематическое сообщество платформы о России. Его создали в начале 2008 года, а перед «карантином» на него было подписано больше 250 тысяч пользователей. Теперь количество подписчиков на странице не отображается