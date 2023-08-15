Reddit оштрафован на 2 млн рублей за неудаление запрещенной информации

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Reddit на 2 млн рублей за неудаление запрещенной информации.

Изначально сообщалось, что протокол в отношении платформы был составлен в июле за отказ удалять «заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и экстремистскую информацию» (КоАП РФ ст.13.41 ч.2).

Однако из материалов суда следует, что компанию оштрафовали по той же статье за неудаление запрещенной судом информации о движении АУЕ и недостоверных сведений о ходе «спецоперации» в Украине.

Представители Reddit не присутствовали на заседании.

В апреле прокуратура Западного военного округа Владимирского гарнизона подавала иск об ограничении доступа к Reddit, но вскоре отказалась от него. Причина иска не раскрывалась.

За последнее время интернет-сервисы были неоднократно оштрафованы за неудаление информации. 31 января тот же Мировой суд на Таганке назначил Twitch штраф в размере 4 млн рублей, 18 июля на Google был наложен штраф в более чем 21 млрд рублей, рассчитанный из годового российского оборота компании. Третьего августа суд оштрафовал Apple на 400 тысяч рублей.