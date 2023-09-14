Разработаны правила формирования и ведения реестра провайдеров хостинга

Минцифры выложило на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра провайдеров хостинга, состава сведений, включаемых в реестр провайдера хостинга, порядка включения таких сведений в реестр провайдеров хостинга и исключения их из реестра провайдеров хостинга, порядка предоставления сведений, включаемых в реестр провайдеров хостинга».
Документ разработан во исполнение требований принятого этим летом федерального закона №406-ФЗ, которым регулируется деятельность хостеров.
Согласно документу, правила определяют порядок ведения реестра провайдеров хостинга, в том числе:
а) состав сведений о провайдерах хостинга, включаемых в реестр;
б) порядок включения сведений в реестр;
в) порядок исключения сведений из реестра;
г) порядок предоставления сведений, включаемых в реестр.
Ведение реестра возлагается на Роскомнадзор.
Сведения о провайдере хостинга включаются в реестр провайдеров хостинга на основании уведомления о начале осуществления деятельности, а исключаются за нарушения или из-за прекращения деятельности.
Реестр ведётся в электронном виде путем формирования в информационной системе Федеральной службы реестровых записей или внесения изменений в реестровые записи. Ведение реестра включает в себя сбор, систематизацию, изменение и хранение реестровых записей. Реестр ведется на государственном языке Российской Федерации, при этом возможно использование букв латинского алфавита.
К сведениям о провайдере хостинга, включаемым в реестр, относится:
а) информация о лице, предоставляющем вычислительные мощности для размещения информации в информационной системе, постоянно подключенной к сети «Интернет».
б) информация о наличии уникального идентификатора совокупности средств связи и иных технических средств в сети «Интернет» (далее - автономная система), включая номер автономной системы (при наличии).
в) информация о сетевых адресах (диапазоне сетевых адресов):
г) информация о местоположении вычислительных мощностей, включая адрес их расположения.
д) сведения о подключении к сети «Интернет» (при наличии):
е) информация о точках обмена трафиком, к которым подключена инфраструктура провайдера хостинга (при наличии):
ж) контактная информация об ответственных лицах провайдера хостинга:
Сведения о провайдерах хостинга, включенных в реестр, являются открытыми для ознакомления с ними органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, за исключением сведений, относящихся к информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами.
Проект постановления в данный момент проходит процедуру общественного обсуждения, дата окончания которого — 3 октября текущего года. Если у вас есть замечания или пожелания, вы можете оставить их на странице документа.
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23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.