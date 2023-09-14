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Аналитика
14 September 2023

Разработаны правила формирования и ведения реестра провайдеров хостинга

Соответствующий проект постановления Правительства выложен на общественное обсуждение.

Минцифры выложило на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра провайдеров хостинга, состава сведений, включаемых в реестр провайдера хостинга, порядка включения таких сведений в реестр провайдеров хостинга и исключения их из реестра провайдеров хостинга, порядка предоставления сведений, включаемых в реестр провайдеров хостинга».

Документ разработан во исполнение требований принятого этим летом федерального закона №406-ФЗ, которым регулируется деятельность хостеров.

 

Согласно документу, правила определяют порядок ведения реестра провайдеров хостинга, в том числе:

а) состав сведений о провайдерах хостинга, включаемых в реестр;

б) порядок включения сведений в реестр;

в) порядок исключения сведений из реестра;

г) порядок предоставления сведений, включаемых в реестр.

Ведение реестра возлагается на Роскомнадзор.

Сведения о провайдере хостинга включаются в реестр провайдеров хостинга на основании уведомления о начале осуществления деятельности, а исключаются за нарушения или из-за прекращения деятельности.

Реестр ведётся в электронном виде путем формирования в информационной системе Федеральной службы реестровых записей или внесения изменений в реестровые записи. Ведение реестра включает в себя сбор, систематизацию, изменение и хранение реестровых записей. Реестр ведется на государственном языке Российской Федерации, при этом возможно использование букв латинского алфавита.

 

К сведениям о провайдере хостинга, включаемым в реестр, относится:

а) информация о лице, предоставляющем вычислительные мощности для размещения информации в информационной системе, постоянно подключенной к сети «Интернет».

  • Для граждан это ФИО, паспортные данные, адрес регистрации по месту жительства или адрес фактического проживания (+ИНН ОГРН для ИП);
  • Для юридических лиц — наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН, ФИО контактного лица;
  • Для иностранцев — наименование, страна регистрации, налоговый идентификатор, адрес, номер телефона, электронная почта, информация о должностном лице организации, ответственном за эксплуатацию (техническое обслуживание) линии связи, о функционирующих на территории РФ филиале, или представительстве.

б) информация о наличии уникального идентификатора совокупности средств связи и иных технических средств в сети «Интернет» (далее - автономная система), включая номер автономной системы (при наличии).

в) информация о сетевых адресах (диапазоне сетевых адресов):

  • сетевые адреса (диапазон сетевых адресов);
  • местоположение использования сетевых адресов;

г) информация о местоположении вычислительных мощностей, включая адрес их расположения.

д) сведения о подключении к сети «Интернет» (при наличии):

  • наименование оператора связи, с которым заключен договор на оказание услуг по предоставлению доступа к сети «Интернет» или услуг по присоединению сетей связи;
  • номер договора;
  • дата договора;
  • емкость канала связи присоединения;
  • адрес точки присоединения.

е) информация о точках обмена трафиком, к которым подключена инфраструктура провайдера хостинга (при наличии):

  • наименование точки обмена трафиком;
  • ёмкость канала связи присоединения;
  • наименование государства, в котором находится точка обмена трафиком;
  • адрес и (или) информация о местоположении точки обмена трафиком.

ж) контактная информация об ответственных лицах провайдера хостинга:

  • информация о службах технической поддержки (телефон, адрес электронной почты);
  • информация о лицах, ответственных за информационную безопасность (фамилия имя отчество, должность, телефон, адрес электронной почты);
  • информация о лицах, ответственных за централизованное управление сетью связи общего пользования (фамилия имя отчество, должность, телефон, адрес электронной почты).

Сведения о провайдерах хостинга, включенных в реестр, являются открытыми для ознакомления с ними органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, за исключением сведений, относящихся к информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами.

 

Проект постановления в данный момент проходит процедуру общественного обсуждения, дата окончания которого — 3 октября текущего года. Если у вас есть замечания или пожелания, вы можете оставить их на странице документа.

Минцифры 149-ФЗ Роскомнадзор точки обмена трафиком хостинг реестр Правительство России 406-ФЗ

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