Правительство внесло в Госдуму законопроект о реестре инновационных компаний

Российский кабмин внёс в Госдуму разработанный Минэкономразвития законопроект № 1191150-7 «О внесении изменений в Федеральный закон „О науке и государственной научно-технической политике“ (в части совершенствования правового регулирования формирования и ведения единой государственной информационной системы учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, а также создания единого реестра конечных получателей средств государственной поддержки инновационной деятельности)».

По задумке авторов документа, создание реестра позволит повысить эффективность предоставления господдержки инновационных разработок. Создать планируется две информационные системы, которые имеют важное значение для ведомств, ответственных за разработку госполитики в научной и инновационной сфере: единый реестр конечных получателей господдержки инновационной деятельности и единую госудаственную систему (ЕГИС) учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения.

Реестр, ведением которого будет заниматься Минэкономразвития, даст возможность выявить сообщества компаний, которые осуществляют инновационную деятельность, а также технологических предпринимателей. Благодаря ему можно будет получать «обратную связь» и замерять эффекты от реализации мер господдержки инновационной деятельности. В дальнейшем Минэкономразвития будет учитывать полученную информацию при проектировании новых и корректировке существующих мер поддержки.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников, комментируя инициативу, сказал: «Государство сможет более эффективно расходовать бюджетные средства, направляемые на научные разработки и развитие инноваций, а институты развития – повысят качество отбираемых проектов и экспертизы. В результате Правительство получит серьезный аналитический механизм: будем видеть, как чувствует себя инновационный бизнес, и кто его представляет».

Минэкономразвития в этом проекте закона предлагает сделать для институтов развития доступными государственные и иные информационные системы, что позволит обеспечить механизм бесшовности (взаимодействие и обмен информацией между заинтересованными институтами развития о стартапе без его участия) предоставления мер господдержки. Это даст возможность снизить нагрузку на стартапы с точки зрения сбора документов для заявки на государственную поддержку. Институт сам будет осуществлять сбор информации о стартапе из реестров, ГИСов и иных информационных систем на безвозмездной основе, при добровольном согласии предпринимателя.

Также в законодательстве закрепляется, что Минобрнауки будет вести уже существующую ЕГИС учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения. Система позволит обеспечить единый подход к управлению и господдержке научных исследований и разработок гражданского назначения по всем направлениям развития науки, технологий и техники. Кроме того, посредством ЕГИС Российская академия наук будет осуществлять научно-методическое руководство деятельностью научных организаций и организаций высшего образования.

Законопроект устанавливает перечень сведений, размещаемых в системе в обязательном порядке. К таким сведениям авторами документа отнесены проекты и утвержденные тематики научных исследований, проекты и утвержденные планы научных работ, а также отчеты о выполнении НИОКТР, не содержащие коммерческую и иную охраняемую законом тайну.

Порядок формирования и ведения реестра и ЕГИС будет определен кабинетом министров дополнительно.