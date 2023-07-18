Роскомнадзор опубликовал реестр сервисов размещения объявлений

Роскомнадзор запустил форму доступа к реестру сервисов размещения объявлений, созданному в связи с вступившими в силу требованиями к их работе, сообщает «Коммерсантъ». Сайты, входящие в реестр, должны не допускать его использования для распространения экстремизма и совершения уголовно наказуемых деяний, а также интегрироваться с «Госуслугами» и установить одобренный Роскомнадзором счетчик посещаемости.

Отдельно надзорное ведомство перечислило классифайды, которые оно включило в реестр. Многие из них включены также в реестр ОРИ, что обязывает сохранять и передавать силовикам данные пользователей, включая звонки и переписку:

«К сервисам размещения объявлений относят информационные ресурсы или программные приложения, предназначенные для организации взаимодействия пользователей между собой путем размещения объявлений на русском языке и самостоятельного обращения по таким объявлениям, сгруппированным по их содержанию. Доступ к таким сервисам в течение суток должен составлять более 100 тысяч пользователей, находящихся на территории РФ», – напомнил РКН.

Поправки в федеральный закон «Об информации», регулирующие работу классифайдов в России, были подписаны президентом Владимиром Путиным в декабре 2022 года. Правила интеграции с «Госуслугами», разработанные Минцифры, предусматривают возможность передачи в госсистему сведений о сделках и вакансиях на площадках. Этим же законом был установлен запрет на использование иностранных мессенджеров в банковской сфере и при выполнении «государственного или муниципального задания». В конце июня текущего года за «незаконное использование иностранных мессенджеров» были введены штрафы.