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18 July 2023

Роскомнадзор опубликовал реестр сервисов размещения объявлений

В него уже вошли HeadHunter, Avito, «Профи.ру», «Циан», ресурсы «Яндекса» и др. Многие из них внесены в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), а следовательно — передают пользовательские данные властям по запросу.

Роскомнадзор запустил форму доступа к реестру сервисов размещения объявлений, созданному в связи с вступившими в силу требованиями к их работе, сообщает «Коммерсантъ». Сайты, входящие в реестр, должны не допускать его использования для распространения экстремизма и совершения уголовно наказуемых деяний, а также интегрироваться с «Госуслугами» и установить одобренный Роскомнадзором счетчик посещаемости.

Отдельно надзорное ведомство перечислило классифайды, которые оно включило в реестр. Многие из них включены также в реестр ОРИ, что обязывает сохранять и передавать силовикам данные пользователей, включая звонки и переписку:

«К сервисам размещения объявлений относят информационные ресурсы или программные приложения, предназначенные для организации взаимодействия пользователей между собой путем размещения объявлений на русском языке и самостоятельного обращения по таким объявлениям, сгруппированным по их содержанию. Доступ к таким сервисам в течение суток должен составлять более 100 тысяч пользователей, находящихся на территории РФ», – напомнил РКН.

Поправки в федеральный закон «Об информации», регулирующие работу классифайдов в России, были подписаны президентом Владимиром Путиным в декабре 2022 года. Правила интеграции с «Госуслугами», разработанные Минцифры, предусматривают возможность передачи в госсистему сведений о сделках и вакансиях на площадках. Этим же законом был установлен запрет на использование иностранных мессенджеров в банковской сфере и при выполнении «государственного или муниципального задания». В конце июня текущего года за «незаконное использование иностранных мессенджеров» были введены штрафы.

Роскомнадзор организатор распространения информации 584-ФЗ классифайд сервисы объявлений

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