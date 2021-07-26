Реестр по слежке за пользователями активно наполняется региональными СМИ

Проводя мониторинг реестра ОРИ, мы обнаружили, что с начала июля текущего месяца там оказалось ещё восемь участников. В основном это региональные новостные порталы.

В начале месяца там оказались принадлежащие Пахомову А.М. три якутских новостных сайта:

life14.ru — «Новости Якутии день за днем. Сайт с возможностью комментирования новостей пользователями»;

— «Новости Якутии день за днем. Сайт с возможностью комментирования новостей пользователями»; sakhanauka.ru — «Саха Наука — Сетевое издание о науке и изобретениях. Сайт с возможностью комментирования новостей пользователями»;

— «Саха Наука — Сетевое издание о науке и изобретениях. Сайт с возможностью комментирования новостей пользователями»; sakha.estate — «Недвижимость в Якутии — новости рынка недвижимости Якутии. Сайт с возможностью комментирования новостей пользователями».

Первый сайт имеет более 3,5 тысяч подписчиков в Instagram, для комментирования новостей на сайте необходима регистрация с помощью электронной почты. На нём есть сервис знакомств TapTal.Love, где тоже нужно регистрироваться с помощью почты либо аккаунта во «ВКонтакте».

Среди сервисов второго сайта — доска объявлений, для размещения которых необходимо регистрироваться с помощью и почты, и телефона. Правда, как это связано с наукой, не совсем понятно.

Третий сайт, судя по всему, никаких пользовательских данных не собирает, выполняя роль сугубо новостной площадки.

Следующий участник — ООО «Тихоокеанский вестник», информационнно-аналитический дайджест по рыбопромышленной тематике fishkamchatka.ru.

Новости можно комментировать как анонимно, так и пройдя регистрацию с помощью соцсетей.

Издание из города Вольска wolsk.ru имеет в «Одноклассниках» более 5 тысяч подписчиков и почти 10 тысяч — во «ВКонтакте». Новости на сайте можно комментировать, пройдя регистрацию либо с помощью электронной почты, либо — соцсетей.

Сайт go64.ru города Балаково, также Саратовской области, предусматривает регистрацию, предупреждая в «Политике конфиденциальности и правилах обработки персональных данных», что оператором данных является владелец портала — «ИП Иванова Е.А.», и обязан передавать пользовательский данные целом перечню госструктур, среди которых МВД РФ, налоговые органы и Пенсионный фонд. Передача осуществляется «на законных основаниях».

У сайта почти 12 тысяч подписчиков в «ВК», 18,4 тысяч — в Instagram, и в целом 491 тысяча просмотров видеоконтента на YouTube.

ООО «Сети НН» из Нижнего Новгорода зарегистрировало в реестре ОРИ свой новостной сайт setinn.tv, у которого в YouTube 373 тысячи подписчиков. Для комментирования публикаций необходимо осталять свой e-mail.

Чебоксарский информационно-развлекательный портал PG21.RU имеет в «ВК» почти 335 тысяч подписчиков, в «Одноклассниках» и YouTube — по 10 тысяч, в Twitter — 3116 читателей, в Instagram — 158 тысяч, более 2 тысяч — в Яндекс.Дзен.

На сайте есть функция регистрации, для чего необходимо вводить электронную почту, а также дать согласие на обработку персональных данных.

ООО «Да-медиа» зарегистрировало в реестре два сайта:

guranka.ru — Женский региональный сайт «Гуранка.ру»;

— Женский региональный сайт «Гуранка.ру»; chitareklama.com — Рекламное агентство «Да-Медиа».

Регистрация на первом сайте возможна как с помощью разработанной владельцами формы, так и при помощи соцсетей (Facebook, Odnoklassniki, VKontakte), что даёт возможность общения на местном форуме. Во «ВКонтакте» у сайта 6,6 тыс. подписчиков, более тысячи — на Facebook, 18,1 тыс. — в Instagram и больше 4 тысяч — в «Одноклассниках».

На втором сайте можно размещать рекламные объявления, заполнив специальную форму.

Ещё один сайт из Саратова — sarinform.ru — разместило ООО «Саринформ». Это региональное СМИ с тысячью подписчиками в Facebook и тремя тысячами — в «ВК».

Напомним, внесение в реестр ОРИ обязывает владельца того или иного сайта собирать, хранить и предоставлять ФСБ всю информацию о действиях и взаимодействиях пользователей, а также всю их переписку. Поэтому тем, кто зарегистрирован на вышеперечисленных порталах, либо каким-то иным образом оставлял там свои данные, стоит знать о рисках, которые могут их коснуться.