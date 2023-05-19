Банки просят доступ к реестрам военнообязанных и электронных повесток

Российские банки оказались лишены возможности выполнять нормы недавно принятого закона об электронных повестках (127-ФЗ): по нему участники рынка должны отказывать в получении кредитов уклонистам от призыва, но доступ к новому единому реестру военнообязанных и дополнительному реестру повесток для кредиторов для них не прописан. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письма Национального совета финансового рынка (НСФР) в Министерство обороны и Банк России.



По словам председателя НСФР Андрея Емелина, обращение по той же теме вскоре будет направлено в Министерство цифрового развития, которое отвечает за создание реестра военнообязанных. Емелин также заявил:

«То, что к исполнению новых норм будут причастны банки, для всех на рынке было открытием. Это поправки в закон «О воинской обязанности», а не в наш профильный закон «О банках и банковской деятельности». Очень странно, что, устанавливая требование для финорганизаций, ни их самих, ни Банк России к обсуждению не привлекли».

По словам председателя НСФР, участники рынка беспокоятся не только о доступе к новым реестрам, но и о том, как корректно отказывать в кредитах таким заемщикам.



«Эти временные ограничения применяются к человеку. Это наш клиент, который, возможно, не ожидает повестки, а значит, и отказов по кредитам. Споры о том, обоснованны ли такие отказы, будут все равно, и жалобы все равно будут, поэтому банкам нужно понимать, что мы должны сказать клиенту, на что сослаться», — поясняет Емелин. Сейчас банки и МФО не обязаны объяснять клиентам причины отказа по кредитным заявкам.



НСФР в письме просит дать банкам доступ к дате направления повестки, дате, когда она считается врученной, и дате, когда начинают действовать ограничительные меры. Им также нужна информация об обжаловании гражданами принятых в отношении их решений о применении обеспечительных мер. НСФР предлагает давать банкам доступ к данным из единого реестра в течение 60 секунд и без получения согласия гражданина.



В письмах НСФР также просит разъяснить, как действовать банкам, если на момент подачи кредитной заявки повестки еще не было, а в день заключения договора клиент уже считается уклонистом. По словам Емелина, скорее всего, в этом случае кредиторы должны будут отказать заемщику на финальной стадии.



Он считает, что такой подход не стоит распространять на клиентов, которые обращались за реструктуризацией или рефинансированием кредитов. «На наш взгляд, здесь отказывать заемщикам нельзя, потому что речь, как правило, идет о необходимости поддержать клиента в сложной финансовой ситуации. Даже если требуется заключение нового договора, по своей природе это продолжение обслуживания уже имеющихся обязательств», — поясняет Емелин.



Помимо самого доступа к реестрам кредиторам необходимо получать оттуда достаточно информации для сопоставления данных о потенциальных заемщиках со списком получателей повесток, продолжает Емелин: «Если для Минобороны достаточно ФИО и адреса проживания, то у нас таких совпадений будет огромное количество, поэтому перечень сведений должен быть достаточным для однозначной идентификации. Кроме того, для банков принципиально важна возможность «пакетных» запросов информации по списку клиентов, чтобы автоматически проверять сразу все заявки на кредиты».



Ассоциация банков России (АБР) не получала вопросов от участников рынка по поводу исполнения норм 127-ФЗ, сказал РБК ее вице-президент Алексей Войлуков. Он уточнил, что АБР ждет принятия дополнительных нормативных актов, регламентирующих работу новых реестров. В Ассоциации российских банков отказались от комментариев. В саморегулируемой организации «МиР», в которую входят крупнейшие МФО, сообщили, что вопросы от компаний поступают и объединение «ждет пояснений от регуляторов».