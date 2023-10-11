Юрадреса могут стать электронными

В Госдуму внесён пакет законопроектов, которые разрешают регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) по электронному адресу.



Документ №399525-8 появился в июле текущего года, второй, на который обратил внимание Telegram-канал «Телеком-ревью», под номером 455955-8 был зарегистрирован в Госдуме вот буквально на днях.



Авторы новых поправок — группа депутатов от «Новых людей» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым, а также один единоросс — Антон Немкин.

По их мнению, предлагаемые законопроекты отвечают задачам цифровой трансформации российской экономики, популяризации удаленных форм занятости, а также запросу малого и среднего бизнеса на сокращение издержек.

В пояснительной записке к законопроекту №455955-8 сказано, что:

«С развитием информационных технологий все большее количество участников оборота перестает нуждаться в конкретном адресе для осуществления своей деятельности. Это актуально не только для компаний, предоставляющих исключительно IT-услуги, но и для любой организации, всем или части сотрудников которой предоставляется возможность удаленной работы. Назрела потребность в разработке такого формата предпринимательской деятельности, когда компания получит возможность существовать в правовом поле, не имея какого-либо физического офиса. Данные изменения предлагаются в контексте цифровой трансформации российской экономики, популяризации удаленных форм занятости, а также с учетом запроса малого и среднего бизнеса на сокращение издержек, связанных, в первую очередь, с содержанием офисных помещений, которые многими организациями, работающими удаленно, фактически не используются».

Согласно действующему законодательству, наличие у юрлица адреса в виде определённого помещения, обязательно для его регистрации и подтверждения достоверности сведений. Отсутствие по юридическому адресу органа или представителя юрлица влечёт административную ответственность.

«Взаимодействие с государственными органами также переходит в онлайн-сферу. Тренд на полностью электронный формат документооборота, и, как следствие, на дистанционное взаимодействие с соответствующими органами власти и контрагентами, весьма устойчив», – говорится в пояснительной записке.

Поэтому депутаты предлагают внести изменения в Гражданский кодекс РФ, что позволит вносить адрес электронной почты в устав организации и другие документы.

«В случае использования в качестве адреса юридического лица адреса электронной почты, - также говорится там, - государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту жительства лица, осуществляющего полномочия его постоянно действующего исполнительного органа, или по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, если его полномочия осуществляет юридическое лицо»

«В случае, если в качестве адреса юридического лица используется адрес электронной почты, сообщения считаются полученными юридическим лицом, если доставлены на такой адрес электронной почты», - говорится в законопроекте.

Согласно предложениям парламентариев, в ГК также должен быть внесён отельный пункт, который регламентирует особенности определения адреса юрлица, использующего адрес электронной почты. В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Когда будет рассмотрен законопроект №455955-8, пока неизвестно. Документ №399525-8 может быть рассмотрен в ноябре текущего года.