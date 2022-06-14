В России снова предложили ввести регулирование блогерской деятельности

Необходимо ввести регулирование блогерской деятельности в России, но чтобы это не превратилось в цензуру, заявил ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Александр Точенов:

«Не должно быть цензуры, но регулирование, соблюдение неких, этических в том числе, норм на таких площадках тоже должно быть, примерно как СМИ, скажем так. Нельзя блогеров воспринимать как СМИ, но хотя люди, которые имеют миллионы подписчиков, влияют на умы и сердца».

По его словам, помимо публичных, есть блоги, которые ведут неизвестные для в «обывателя» люди, и там «появляется много материалов на грани закона, и даже переступающие закон».



«Мне кажется, что нужно ввести некое регулирование <…> Люди должны отвечать за свои слова, за свои действия, пусть даже написанные в социальных сетях», – считает член СПЧ.



Ввести контроль над деятельностью блогеров государство предпринимало уже неоднократно, и в 2014 году даже вступил в силу федеральный закон №97-ФЗ, обязывающий обладателей интернет-ресурсов (сайтов, блогов и пр.) с аудиторией «свыше 3000 пользователей в сутки» регистрироваться в Роскомнадзоре и накладывающий ряд ограничений на содержимое этих ресурсов. Роскомнадзор вёл «реестр блогеров», на которых распространялся целый ряд требований, например, «разместить на своих сайте или странице сайта в сети „Интернет“ свои фамилию и инициалы, электронный адрес» и хранить персональные данные российских пользователей исключительно на территории РФ. Кроме этого, владельцы блогов должны были отвечать не только за свои публикации, но и за комментарии пользователей. К лету 2015 года Роскомнадзор сообщил, что за первый год действия закона им были зарегистрированы 640 «блогеров-трехтысячников». Фактически закон в полную силу так и не заработал, и в июле 2017 года был отменён федеральным законом №276-ФЗ.



После этого власти неоднократно возвращались к разного рода идеям регулирования деятельности блогеров, например, обязать их платитть налоги с прибыли, потом эти инициативы успешно таяли в информационном пространстве и через годы снова всплывали в несколько ином прочтении, но уже за авторством других ведомств.