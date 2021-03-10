Минцифры хочет взимать налоги с российских блогеров

Минцифры хочет обязать иностранные компании выплачивать НДФЛ за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе на таких платформах, как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на план развития отрасли информационных технологий в России. Такой шаг должен привести к росту поступлений от деятельности российских блогеров в бюджет. Однако в пресс-службе Минцифры отказались от комментариев изданию, назвав документ неактуальным.

Блогеры, у которых иностранные компании заказывают рекламу, как правило, получают деньги на личный счёт. «Банк и налоговая не квалифицируют такой платеж как коммерческий, и если сумма не попадает под финмониторинг, т. е. она менее 500 тыс. руб., то по факту никто ею не интересуется и не отслеживает, откуда она пришла», — объяснили в юридической компании «Юрвиста».

Инициатива Минцифры вызывает много вопросов, указывают в Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров. В частности, как будут находить владельцев аккаунта, в котором прошла реклама? Сначала нужно, чтобы иностранные компании открыли в России свои полноценные представительства и выполнили ранее принятые законы, считают в ассоциации.

Предложение Минцифры направлено на поиск дополнительных источников доходов от IT-индустрии, призванных компенсировать выпадающие в результате налогового манёвра доходы бюджета в объеме более 40 млрд руб. в год. Напомним, манёвр предполагает снижение социальных взносов для IT-отрасли с 14 до 7,6%, а налога на прибыль — с 20 до 3%. Ранее на этой неделе стало известно об идее ведомства обязать иностранные компании, нанимающие российских разработчиков ПО, платить налог с их зарплат.

По данным исследовательской компании BloggerBase, в 2020 году только видеоблогеры в России заработали около 18 млрд руб. Пандемия стимулировала рост спроса на контент и, как следствие, на рекламу в интернете, большей частью через социальные сети.

Изменение должно быть закреплено федеральным законом, его проект планируется подготовить к середине этого года. Исполнителями проекта назначены Минфин, Минэкономразвития и ФНС.







