Минцифры хочет обязать иностранные компании платить налог с зарплат разработчиков из России

В министерстве считают, что это выравняет условия ведения бизнеса между зарубежными и отечественными компаниями, «которые платят налоги в полном объёме».

Минцифры хочет обязать иностранные компании, нанимающие российских разработчиков ПО, платить налог с их зарплат. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на план стимулирования развития IT-отрасли. Соответствующая норма в виде специального закона призвана увеличить число «физических лиц, ведущих деятельность в области IT в правовом поле» и нарастить поступления от такой деятельности в бюджет.

«Она позволит выравнять условия ведения бизнеса между иностранными и российскими компаниями, которые платят налоги в полном объеме в нашей стране», — заявили в министерстве.

В ассоциации «Руссофт» рассказали, что, по данным экспорта IT-услуг, лидерами в привлечении частных российских программистов в дистанционном режиме являются США и страны ЕС. Оплата производится на карты банков, которые имеют офисы в России, налоги не платятся. При введении НДФЛ стоимость услуг программистов увеличится на размер НДФЛ. Но это снизит риск претензий к ним со стороны налоговой инспекции, считают в ассоциации.

«Если инициатива по уплате НДФЛ иностранными работодателями будет принята, то иностранные компании, которые привлекают российских специалистов, будут работать с фрилансерами неофициально или будут заключать контракты с юрлицами», — прогнозирует гендиректор АО НКТ (разработчик «Р7-Офиса») Наталия Агафонова.

Будет ли IT-специалист исполнять свои налоговые обязательства — вопрос дисциплины и администрирования, считают в юридической компании «Иккерт и партнеры».

Поводом для поиска дополнительных источников доходов от зарубежного IT-сектора стал налоговый манёвр, предложенный в середине прошлого года президентом Владимиром Путиным. Согласно ему, с 2021 года налог на прибыль для российских IT-компаний будет снижен с 20% до 3%, а ставка страховых взносов — с 14% до 7,6%. Как компенсировать выпадающие доходы, чиновники думают давно. Например, летом прошлого года обсуждалась возможная отмена льгот по НДС при продаже ПО.

Исполнителями проекта назначены Минцифры, Минфин, Минэкономразвития и ФНС. Предложения ещё не внесено в правительство план мер поддержки отрасли, поскольку пока обсуждается с представителями отрасли.