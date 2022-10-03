Власти хотят регулировать игровые валюты

Замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что игровые валюты необходимо регулировать.

Это необходимо, чтобы не допускать их использования в качестве средства расчетов за пределами видеоигр, а также для отмывания денег и спонсирования терроризма.

Речь идет о виртуальных валютах, рассчитываясь которыми можно получить определенные вещи или артефакты в игре. Вместе с тем ряд сервисов позволяют геймерам конвертировать игровые деньги в настоящие, а внутриигровые предметы продавать за реальную валюту. Среди таких онлайн-игр, например, Second Life, Entropia Universe, Roblox.

По словам пресс-службы Росфинмониторинга, игровые валюты могут быть использованы исключительно для того, чтобы приобретать услуги и предметы в рамках конкретных игр. Но отдельные игровые сервисы предлагают клиентам конвертировать игровые средства в фиатные деньги или же продавать предметы, используемые внутри игры, за действительные и реальные валюты. Именно из-за этого, по мнению Алексея Моисеева, подходам к регулированию оборота конвертируемых игровых валют и виртуальных активов стоит быть идентичными.

В то же время в Центробанке увидели серьезные риски для финансовой системы России в использовании игровых валют. По закону официальной денежной единицей России является рубль, поэтому введение других денежных единиц или выпуск денежных суррогатов запрещен, сообщили в пресс-службе Банка России. Там добавили, что потенциальное использование денежных суррогатов в качестве средства платежа за товары и услуги создает риск подрыва денежного обращения и утраты суверенитета национальной валюты.

Многие эксперты поддержали включение игровых валют в правовое поле. Если в процессе участвуют любые фиатные деньги, то необходимо вводить регулирование, чтобы избежать мошеннических действий, считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. По его мнению, этот рынок нельзя приравнять к криптовалютам, однако введение идентификации в эту сферу поможет свести к минимуму случаи отмывания денег. В 2022 году общий доход мирового рынка видеоигр достигнет $240 млрд, а по итогам 2023-го может вырасти еще на 5–9%, оценил эксперт.

Основное отличие игровых валют от обычных — это локальная сфера их использования с ограничениями в возможностях платежей, покупок и накопления в них, объяснил главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман. «Процессы во многом сходны, например, с фишками в казино, которые покупаются на реальные деньги, могут быть увеличены по сумме в ходе игры и затем «конвертированы» опять в обычные деньги», — отметил Марк Гойхман. При этом игровые валюты также не являются аналогом криптовалют, заметил эксперт. Последние имеют децентрализованных эмитентов, обширный глобальный оборот, биржевые котировки, способность обмениваться на иные деньги и товары.

Юрист «Роскомсвободы» Владимир Ожерельев считает, что в таком регулировании есть и плюсы, и минусы:

«Разработчики игр часто пытаются ограничить оборот игровых валют и предметов за пределами игры, однако существуют сервисы, позволяющие осуществлять обмен таких активов на реальные деньги. Всё содержимое игр является интеллектуальной собственностью разработчика, который может контролировать возможность совершения сделок и иные особенности статуса игровых ценностей. В связи с этим всегда есть опасение, что без государственного регулирования разработчики не будут нести ответственности за вторжение в сделки между игроками».

В то же время, отмечает эксперт, таким образом можно создать избыточное регулирование, особенно если правовой режим криптовалют и игровых ценностей будет разделён, при том что с точки зрения права эти две категории имеют больше сходства, чем различий.