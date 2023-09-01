IT-регулирование: что вступает в силу в сентябре

В сентябре вступает в силу целый пакет законов и других нормативных правовых актов, которые скажутся на Рунете.

С 1 сентября:

1. В КоАП вводятся новые составы административных правонарушений, которые коснутся рекламы в интернете



В частности, поправки устанавливают ответственность за непредставление в Роскомнадзор сведений об интернет-рекламе в виде штрафа в размере от 10 до 500 тыс. руб. Среди таких нарушений выделяются следующие: неисполнение рекламораспространителями, операторами рекламных систем и рекламодателями обязанности по предоставлению сведений о распространенной в Интернете рекламе, а также нарушение сроков исполнения такой обязанности.

2. Вводятся новые штрафы для владельцев соцсетей

Владельцев соцсетей ждёт штраф, если они:

не проводят мониторинг собственной же платфонмы и не следят, чтоб пользователи не публиковали запрещённый контент;

не будут размещать правила пользования услугами и сообщать пользователям об их изменениях;

не будут размещать ежегодные отчёты.

Штраф за неудаление запрещённой информации — до 4 млн рублей, повторное неудаление — 8 млн руб.

3. Меняются правила лицензирования связи, а также происходит переход к реестровой можели присвоения частот гражданского назначения

Разрешение на присвоение радиочастоты или радиочастотного канала, согласно закону, будет выдаваться «в форме записи в Едином реестре частотных присвоений для радиоэлектронных средств гражданского назначения» (ЕРЧП) или в письменной форме для радиоэлектронных средств, используемых для нужд органов государственной власти, нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка. Вести реестр будет Роскомнадзор.

4. Принуждение к установке технических средств противодействия угрозам (ТСПУ)

Оператор связи сможет подключать абонентов к Сети, только если обеспечит установку ТСПУ. Предписание соблюдать схему пропуска трафика через такие средства включат в лицензионные требования. Кроме того, больше не будут выдавать бумажные разрешения на радиочастоты. Вместо этого будут вести единый реестр частотных присвоений.

Точки обмена трафиком также будут обязаны ставить ТСПУ.

5. В России появится реестр производителей пива и пивных напитков, сидра, медовухи и пуаре

Вести его будет Росалькогольрегулирование. Производство напитков без занесения в реестр повлечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от 35 тысяч до 50 тысяч; на юрлиц — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей с конфискацией продукции, оборудования, сырья, полуфабрикатов, транспортных средств или административное приостановление деятельности на срок до 60 суток с конфискацией продукции, оборудования.

6. Удвоятся штрафы за неисполнение предписаний ФАС на цифровых рынках

Контроль за нарушением антимонопольного законодательства на цифровых товарных рынках усилят — за повторное неисполнение предписаний Федеральной антимонопольной службы штрафы удвоят. Учитываются наличие сетевого эффекта на товарном рынке, превышение определённой доли сделок в цифровом пространстве наж общим объёмом, выручка в размере более 2 млрд рублей.

7. Операторы технологических сетей связи, имеющие номер автономной системы, будут хранить информацию о трафике

На владельцев технологических сетей связи с номером автономной системы теперь распространяется «пакет Яровой». Закон обязывает их в течение трёх лет хранить информацию, а также предоставлять её правоохранительным органам. Такие обязанности уже законодательно закреплены для операторов обычной связи.

8. Вступает в силу приказ Роскомнадзора о критериях «пропаганды ЛГБТ»

Действовать он будет до 1 сентября 2029 года. РКН ограничит доступ к сайтам и иным ресурсам, на которых будут опубликованы данные, направленные на возбуждение сексуального влечения к несовершеннолетним, описывающие способы совершения суицида, а также в которых есть изложения о допустимости и привлекательности сексуальной связи с несовершеннолетним.



Кроме того, приказ говорит об информации, «формирующей положительную оценку лиц, которые состоят в ЛГБТ-отношениях». Любая информация о «социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок» также будет блокироваться. Отказ от традиционных отношений в пользу ЛГБТ – еще одно основание для блокировки доступа к информации.



Приказом также утверждается блокировка информации, направленной на формирование положительного образа сменивших пол людей.

9. В передаче персональных данных можно будет отказать (но не всем)



Бумага, в которой получатель услуги разрешает использовать свои персональные данные, больше не будет обязательной в тех случаях, когда это не предусмотрено законом. Получателю услуги не смогут оказать на этом основании, к примеру, в банке, досуговом учреждении, учреждении связи, при совершении покупки и т.п.

По закону, обязательным согласие на передачу персональных данных будет только в том случае, если его запрашивает:

военкомат,

Фонд пенсионного и социального страхования,

миграционная служба,

налоговая служба,

МЧС,

органы правопорядка,

суд,

органы безопасности.

Если потребителю откажут в оказании услуги или исполнении договора на основании его отказа предоставить персональные данные, такую организацию ждет штраф в размере 50 000 рублей.

10. Туроператоров ждут штрафы за неиспользование ГИС «Электронная путевка»

Коснётся это тех компаний, которые продают туры за рубеж. Для туроператоров по внутреннему туризму есть отсрочка – до 1 сентября 2024 года. В систему ГИС «ЭП» туроператоры обязаны передавать те сведения о путевках, которые содержатся в заключенном с туристом договоре. Туристы смогут брать сведения из данной системы.

11. Самозанятые обязаны указывать свои данные при размещении онлайн-рекламы

Такая норма содержится в поправках к закону о рекламе. В маркетплейсах для самозанятых пользователей введут требование указывать фамилию, имя и отчество, и также ИНН при создании рекламных объявлений.

12. Подать уведомление о начале предпринимательной деятельности можно через «Госуслугах»

Изменится порядок уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности. Подавать такое уведомление теперь можно и на «Госуслугах». Уведомления и сведения могут подаваться:

юридическими лицами или ИП посредством единого или регионального порталов госуслуг;

физическим лицом, представляющим интересы юридического лица или ИП, в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью.

13. «ДОМ.РФ» получит доступ к кредитным историям россиян

Единому институту развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ» предоставляется доступ к кредитным историям. Это должно «снизить расходы на сопровождение сделок по секьюритизации прав требований (задолженности) по жилищным ипотечным кредитам (займам) и повысить доступность ипотеки для заёмщиков».

14. Медосмотры работников можно будет проводить дистанционно

Для осмотров будут использоваться «цифровые медицинские изделия». Они автоматически передадут контрольные показатели в информационную систему медицинской организации. Правительство установило особые правила для таких медосмотров, а Минздрав – порядок и периодичность их проведения. Для таких осмотров можно будет использовать биометрию.

15. Вступает в силу новый закон о такси

Агрегаторы заказов — это службы, которые принимают заказы такси с помощью мобильного приложения и распределяют заявки по свободным экипажам. В новом законе они получили официальное наименование «Служба заказа легкового такси» и вместе с этим свою меру ответственности (ранее был статус «информационного партнера»). Именно на службы заказа ляжет ответственность за оценку и проверку водителя (агрегатор может лишиться права на работу, если количество прецедентов превышает 10, или 0,01%, от общего числа). В случае ДТП служба заказа такси будет нести с водителем совместную ответственность за возмещение ущерба.



Работать в такси запретят людям с непогашенной судимостью по ряду уголовных статей: за причинение тяжкого вреда здоровью, убийство, грабеж, разбой и прочее. А также водителям, накопившим больше трех неоплаченных штрафов и не сдавшим экзамен на знание города.

Заказ можно будет передать водителю, только если в реестре перевозчиков есть информации о разрешении, а сведения о транспортном средстве есть в реестре такси.

16. ФСБ получит кругосуточный доступ к базам такси

Служба получит удаленный доступ к информационным системам и базам данных служб заказов легкового такси, работающих через интернет. Документ, в частности, касается предоставления уполномоченным органам автоматизированного удаленного доступа к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов на пассажирские перевозки. Также перевозчики обязаны вести журнал заказов такси, сведения о котором должны будут храниться не менее шести месяцев со дня исполнения заказов.

17. Установлена компенсация «удалёнщикам» за использование собственного оборудования

Вступают в силу поправки в налоговый кодекс, регулирующие размер компенсации для удалённых сотрудников за использование личного или арендованного оборудования и программного обеспечения для работы. До этого величина компенсации устанавливалась работодателем. Теперь она составит 35 рублей в день или сумму документально подтвержденных расходов работника. Если выплата окажется больше установленного лимита, работодатель будет обязан уплатить с суммы превышения налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховые взносы.

18. Школьные библиотеки подключают к единой цифровой платформе

Платформа будет работать на базе приложения «Литрес: школа». Любой ученик сможет прийти в школьную библиотеку, получить логин и пароль, установить на свой смартфон приложение «Литрес: школа» и получить доступ к книгам, которые есть в библиотеке, в электронном виде. Также школьники получат доступ к произведениям всех классиков, которые есть в приложении.

Также в сентябре:

19. Банки должны перейти на отечественное ПО

Полномочия по согласованию планов кредитных и некредитных финансовых организаций по переходу на отечественное ПО, радиоэлектронную продукцию и телекоммуникационное оборудование получит Центробанк. Он же будет согласовывать заявки указанных организаций на закупку иностранного ПО и оборудования.

20. Перевести ребёнка в школу можно будет через «Госуслуги»

В сентябре вступает в силу новое постановление Министерства образования и науки РФ о переводе ребенка в другую школу. Чтобы перейти в новое учебное заведение, родители или законные опекуны должны подать соответствующие документы лично, через заявление на портале «Госуслуги» или в ближайшем МФЦ (многофункциональном центре).