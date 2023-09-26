Счётная палата опубликовала рейтинг открытости госорганов

Счётная палата представила доклад «Открытость государства в России — 2023» — пятый ежегодный доклад об открытости федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ). В этот раз в рейтинг не были включены ведомства, подчиняющиеся не правительство, а напрямую президенту — например, Минобороны, Служба внешней разведки, ФСБ, МВД, Росгвардия, Росфинмониторинг, ФСИН).

Оценка остальных 50 ФОИВ проводилась по 120 критериям, разбитым на три основных группы:

открытость информации (устройство сайта, ответы на запросы);

открытые данные (выложены ли в открытый доступ наборы данных):

открытый диалог (социальные сети, общественные советы).

Рейтинг возглавили Росстат, Росавтодор, Рослесхоз и Федеральная таможенная служба (ФТС). Внизу списка оказались Росморречфлот и Росимущество, абсолютно худший результат— у Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Повысить уровень своей открытости смогли шесть ведомств. Минстрой, Росавиация, Роскомнадзор и Минфин перешли из «средней» в группу с высоким уровнем открытости, Росморречфлот подняли уровень с низкого до среднего, а Федеральной пробирной палате удалось повысить собственную открытость с низкого уровня сразу до высокого.

Другие шесть ведомств стали более закрытыми. Минэкономразвития, Россельхознадзор, Росводресурсы, Минцифры и Минприроды перешли от высокого уровня открытости к среднему, ФМБА — от среднего к низкому.

Проект «Если быть точным», участвовавший в разработке методологии исследования, что как минимум 20 ведомств засекретили статистику с февраля 2022 года. Госдума перестала публиковать сведения о доходах и расходах чиновников, Минобороны — данные об оформлении льгот родственникам погибших военных, а Росимущество, Росморречфлот и Россотрудничество и вовсе удалили разделы с открытыми данными.