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30 июля 2021

Пропускающие «запрещёнку» публичные Wi-Fi отыщут с помощью четырёх Renault Duster

На оборудованные специальными сканирующими устройствами автомобили Роскомнадзор потратит более 57 миллионов рублей.

ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), подведомственное Роскомнадзору и занимающееся реализацией закона об изоляции рунета, выделило более 57 млн рублей на четыре мобильных комплекса мониторинга сетей связи. Соответствующий тендер «МБХ медиа» обнаружило на портале госзакупок.

 


Для этого переоборудуют автомобили марки «Рено Дастер» (Renault Duster). Они будут работать в четырех федеральных округах – Северо-Западном, Приволжском, Южном и Уральском.

Комплексы предназначены «для мониторинга сетей сотовой связи и беспроводного широкополосного доступа, цифрового и аналогового телерадиовещания». В частности, они будут сканировать публичные Wi-Fi сети на доступность в них «запрещенных ресурсов», внесенных в реестр РКН.

Также комплексы будут уметь пеленговать обнаруженные сигналы, фиксировать состояние электромагнитной обстановки и выявлять источники радиоизлучений. Каждым комплексом будет управлять один оператор. Срок их службы – не менее 10 лет.

149-ФЗ Роскомнадзор 139-ФЗ Wi-Fi ФГУП ГРЧЦ

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