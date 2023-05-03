Россия продолжает терять позиции в рейтинге свободы прессы

Международная организация «Репортеры без границ» выпустила ежегодный рейтинг свободы прессы.

🔴 #RSFIndex RSF unveils the 2023 World Press Freedom Index:



1: Norway 🇳🇴

2: Ireland 🇮🇪

3: Denmark 🇩🇰

24: France 🇫🇷

26: United Kingdom 🇬🇧

45: United States 🇺🇸

68: Japan 🇯🇵

92: Brazil 🇧🇷

161: India 🇮🇳

136: Algeria 🇩🇿

179: China 🇨🇳

180: North Korea 🇰🇵https://t.co/5hHMzwc8KJ pic.twitter.com/Ji3HZcCywo — RSF (@RSF_inter) May 3, 2023

В 2023 году Россия заняла в нём 164 место из 180, опустившись на девять мест по сравнению с прошлым годом. Ниже России в списке 16 стран, среди которых Турция, Эритрея, Египет, Ирак и Китай. Последнее место в рейтинге занимает КНДР.

Согласно Всемирному индексу свободы прессы 2023 года, ситуация в среде журналистики является «очень серьезной» в 31 стране, «трудной» в 42 странах, «проблемной» в 55 и «хорошей» или «удовлетворительной» в 52 странах. Другими словами, «плохая» среда для журналистики имеется в семи из десяти стран и удовлетворительной только в трёх из десяти.

В прошлом году Россия занимала в рейтинге 155-е место из 180. Это худший показатель в истории страны. Годом ранее Россия была на 150-м месте. По данным «Репортеров без границ», еще до начала «спецоперации», которая началась 24 февраля 2022 года, Кремль существенно усилил давление на независимые СМИ и журналистов.

Норвегия занимает первое место седьмой год подряд. Второе место занимает нескандинавская страна, а именно Ирландия (поднялась на 4 позиции), опередив Данию.

Украина, где действует военное положение и соответствующие ограничения прессы, поднялась с 106 до 79 места. Беларусь в этом году заняла 157 место, опустившись на четыре позиции — по мнению организации, над страной нависла «тень российской агрессии».

Латвия, где в прошлом году у телеканала «Дождь» забрали лицензию на вещание, заняла 16 место.

«С момента <начала спецоперации> России в Украине в феврале 2022 года почти все независимые СМИ были запрещены, заблокированы и/или объявлены «иностранными агентами» или «нежелательными организациями». Все остальные подлежат военной цензуре», – говорится в докладе.

Также в отмечается, что:

«В рекордно короткие сроки Москва создала новый медиа-арсенал, предназначенный для распространения дискурса Кремля на <занятых> территориях на юге Украины».

«Наша страна оказалась на 164 месте из 180. Россию обошли даже Афганистан и Беларусь. Хуже дела обстоят, например, в Ираке, на Кубе, Сирии, в Туркменистане. Последнее место у Северной Кореи. Что ж, это ожидаемо. В стране действует военная цензура: каждый день появляются все новые сообщения об уголовных делах за «фейки», люди получают чудовищные сроки за отстаивание своего права на свободу слова», – комментирует рейтинг RSF экс-мундеп и оппозиционный политик Юлия Галямина.

Она также отметила:

«Но этом надо понимать, что нормально и эффективно функционирующее государство при отсутствии свободы слова построить невозможно. Свободное выражение позиций, оценок, передача любой, даже негативной информации — гарантия изменений к лучшему и роста. Закрывать глаза и уши и затыкать рты — таким способом не избежишь проблем, а просто не успеешь на них вовремя отреагировать».

«Статистика от «Репортеров без границ», – в свою очередь, пишет экс-журналистка «Первого канала» Марина Овсянникова. – После прихода к власти Путина 37 журналистов были убиты, 19 сидят в тюрьме, 200 СМИ признаны иноагентами, 7 — нежелательными организациями, 10000 сайтов заблокированы».

Исходя из доклада, в глобальном масштабе свободе прессы угрожает рост дезинформации. «С наступлением цифровой эры весь информационный ландшафт, конечно же, изменился. Цифровые платформы дали нам бесчисленное множество новых способов информирования и самовыражения. Но они также создают благодатную почву для тех, кто сеет дезинформацию и теории заговора. Мы находимся на новом перепутье», – заявляла ранее гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле.

В докладе также сообщается, что «спецоперация» в Украине «представляет угрозу для выживания украинских медиа», а жизни украинских журналистов подвергаются угрозе. Организация отмечает, что по ним часто открывают огонь, несмотря на опознавательные знаки.

В декабре 2022 года организация «Репортеры без границ» опубликовала ежегодный доклад о случаях насилия в отношении журналистов. В 2022 году число убитых журналистов выросло до 57 человек. Самыми опасными странами для сотрудников СМИ стали Мексика (11 убийств), Украина (8), Гаити (6), Бразилия (3), Сирия (3) и Йемен (3).