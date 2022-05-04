Нужна юр.помощь?
Аналитика
4 May 2022

«Репортеры без границ»: в России введена военная цензура

Во Всемирном индексе свободы прессы РФ заняла 155 место из 180, и правозащитники фиксируют взятие властями информации под тотальный контроль, полную блокировку независимых СМИ, преследование неподчиняющихся журналистов, выдавливание многих из них из страны.

Организация «Репортёры без границ» (RSF) опубликовала свой ежегодный рейтинг из 180 стран, приуроченный к Всемирному дню свободы печати.

В этом году в докладе специально подчеркиваются катастрофические последствия новостей и информационного хаоса в нерегулируемом мировом информационном онлайн-пространстве, в котором распространяются фейковые новости и пропаганда.

Авторы доклада констатируют: информационный хаос привел к двойной поляризации в мире – на уровне СМИ, разжигающих разногласия внутри стран, а также поляризации между странами на международном уровне. На международном уровне «демократии ослабевают из-за асимметрии между открытыми обществами и деспотическими режимами, которые контролируют свои СМИ и онлайн-платформы, ведя пропагандистские войны против демократий».

 

 

Во многих странах ситуация оценивается как очень серьёзная. Это, в частности, касается России, занявшей в рейтинге 155 место в рейтинге. Следом указан Афганистан, где при этом положение дел со свободой СМИ оценивается несколько лучше, чем в Китае, занявшем 175 позицию. Годом ранее РФ занимала 150 место, то есть в новом рейтинге она утратила 5 пунктов.

Первые места традиционно занимают скандинавские страны:

  1. Норвегия;
  2. Дания;
  3. Швеция.

На четвёртом месте — Эстония (15 место в 2021 году). Финляндия опустилась со второго в прошлом году на пятое. Также в десятку вошли: 6. Ирландия. 7. Португалия. 8. Коста-Рика. 9. Литва (в 2021 году страна занимала лишь 28 место в рейтинге). 10. Лихтенштей. По сравнению с прошлым годом из десятки вылетели Новая Зеландия, Нидерланды, Ямайка и Швейцария.

 

 

С начала так называемой «специальной военной операции» российской армии на территории Украины свобода прессы в России практически перестала существовать, констатируют в RSF:

«В России правительство взяло на себя полный контроль над новостями и информацией, введя масштабную военную цензуру, заблокировав средства массовой информации и преследуя неподчиняющихся журналистов, вынудив многих из них покинуть страну».

Отмечается, что преследования журналистов начались в 2021 году после ужесточения закона о СМИ—«иностранных агентах», а также после преследований, связанных с «освещением судьбы находящего в заключении оппозиционера Алексея Навального». RSF также обвинило российских военных в «целенаправленном преследовании источников информации на оккупированных ими [украинских] территориях и попытках принудить местные СМИ к сотрудничеству».

По оценке «Репортеров без границ», еще до начала «спецоперации», датируемого 24 февраля 2022 года, Кремль существенно усилил давление на независимые СМИ. «Более сотни журналистов и целые редакции в 2021 году были объявлены „иноагентами“, многие из-за этого были вынуждены прекратить работу», – напоминают авторы доклада, приводя в пример судьбу радиостанции «Эхо Москвы», телеканала «Дождь» и «Новой газеты», редакцию которой возглавлял лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов.

При определении места России в рейтинге стран по уровню свободы прессы в 2022 году эксперты RSF учли факт запрета в стране зарубежных соцсетей Facebook, Twitter и Instagram, а также изменение национального законодательства, согласно которому за распространение сведений о ВС РФ, которые власти сочтут дезинформацией, грозит до 15 лет реального срока.

Ранее партнерские организации Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов отметили, что после начала «спецоперации» российские власти ввели «драконовскую» цензуру, не учитывающую фундаментальные гарантии свободы слова и право общества на получение информации.

цензура СМИ иностранный агент Навальный 327-ФЗ 426-ФЗ 481-ФЗ фейки рейтинг Репортёры без границ свобода прессы военная цензура специальная военная операция RSF

Поделитесь материалом

Похожие статьи

Как в январе «ловили на слове»
Предновогодний экстремизм — декабрьский дайджест'2021
В Рунете идёт акция «Нет иноагентов, есть журналисты»
Отменить закон об «иноагентах» потребовали более 150 СМИ и общественных организаций
Суд оставил «Медузу» в списке СМИ-иноагентов
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ

+7 903 003-89-52

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности