«Репортеры без границ»: в России введена военная цензура

Организация «Репортёры без границ» (RSF) опубликовала свой ежегодный рейтинг из 180 стран, приуроченный к Всемирному дню свободы печати.

В этом году в докладе специально подчеркиваются катастрофические последствия новостей и информационного хаоса в нерегулируемом мировом информационном онлайн-пространстве, в котором распространяются фейковые новости и пропаганда.

Авторы доклада констатируют: информационный хаос привел к двойной поляризации в мире – на уровне СМИ, разжигающих разногласия внутри стран, а также поляризации между странами на международном уровне. На международном уровне «демократии ослабевают из-за асимметрии между открытыми обществами и деспотическими режимами, которые контролируют свои СМИ и онлайн-платформы, ведя пропагандистские войны против демократий».

🔴#RSFIndex | RSF представляет свой Всемирный индекс свободы прессы 2022, который свидетельствует об усугублении поляризации, внутри СМИ и между государствами, усиленной информационным хаосом.

Последствия? Ведущий к расколу внутри

стран и среди государств. https://t.co/3ulNOk9DXS pic.twitter.com/SO3ZoFsKQ1 — Репортеры без границ (@RSF_ru) May 3, 2022

Во многих странах ситуация оценивается как очень серьёзная. Это, в частности, касается России, занявшей в рейтинге 155 место в рейтинге. Следом указан Афганистан, где при этом положение дел со свободой СМИ оценивается несколько лучше, чем в Китае, занявшем 175 позицию. Годом ранее РФ занимала 150 место, то есть в новом рейтинге она утратила 5 пунктов.

Первые места традиционно занимают скандинавские страны:

Норвегия; Дания; Швеция.

На четвёртом месте — Эстония (15 место в 2021 году). Финляндия опустилась со второго в прошлом году на пятое. Также в десятку вошли: 6. Ирландия. 7. Португалия. 8. Коста-Рика. 9. Литва (в 2021 году страна занимала лишь 28 место в рейтинге). 10. Лихтенштей. По сравнению с прошлым годом из десятки вылетели Новая Зеландия, Нидерланды, Ямайка и Швейцария.

#RSFIndex: @RSF_inter представляет Всемирный индекс свободы прессы 2022:



1: Норвегия



40: Молдавия

51: Армения

72: Кыргызстан

89: Грузия

106: Украина

122: Казахстан

133: Узбекистан

152: Таджикистан

153: Беларусь

154: Азербайджан

155: Россия

177: Туркменистан



180: Северная Корея pic.twitter.com/zHE31gUeSu — Репортеры без границ (@RSF_ru) May 3, 2022

С начала так называемой «специальной военной операции» российской армии на территории Украины свобода прессы в России практически перестала существовать, констатируют в RSF:

«В России правительство взяло на себя полный контроль над новостями и информацией, введя масштабную военную цензуру, заблокировав средства массовой информации и преследуя неподчиняющихся журналистов, вынудив многих из них покинуть страну».

Отмечается, что преследования журналистов начались в 2021 году после ужесточения закона о СМИ—«иностранных агентах», а также после преследований, связанных с «освещением судьбы находящего в заключении оппозиционера Алексея Навального». RSF также обвинило российских военных в «целенаправленном преследовании источников информации на оккупированных ими [украинских] территориях и попытках принудить местные СМИ к сотрудничеству».

По оценке «Репортеров без границ», еще до начала «спецоперации», датируемого 24 февраля 2022 года, Кремль существенно усилил давление на независимые СМИ. «Более сотни журналистов и целые редакции в 2021 году были объявлены „иноагентами“, многие из-за этого были вынуждены прекратить работу», – напоминают авторы доклада, приводя в пример судьбу радиостанции «Эхо Москвы», телеканала «Дождь» и «Новой газеты», редакцию которой возглавлял лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов.

При определении места России в рейтинге стран по уровню свободы прессы в 2022 году эксперты RSF учли факт запрета в стране зарубежных соцсетей Facebook, Twitter и Instagram, а также изменение национального законодательства, согласно которому за распространение сведений о ВС РФ, которые власти сочтут дезинформацией, грозит до 15 лет реального срока.

Ранее партнерские организации Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов отметили, что после начала «спецоперации» российские власти ввели «драконовскую» цензуру, не учитывающую фундаментальные гарантии свободы слова и право общества на получение информации.