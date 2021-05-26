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26 мая 2021 г. 12:52

Россия саботирует постановление ЕСПЧ о незаконности блокировки сайтов

В Таганском районом суде уже четвёртый месяц никак не начнётся рассмотрение заявления о пересмотре судебных решений, на основании которых был ограничен доступ к сайтам издателя Владимира Харитонова и к «Граням.ру».

Таганский районный суд города Москвы четвертый месяц не может начать рассматривать заявления о пересмотре судебных решений по делам об ограничении доступа к сайтам издателя Владимира Харитонова и оппозиционному порталу «Грани.ру» — на днях судья потребовала перевести и «заверить апостилем» текст постановления ЕСПЧ. Об этом сообщает проект «Сетевые Свободы», а также сам Харитонов в своём Twitter.

23 июня 2020 года Европейский суд вынес постановления по делам «ООО «Флавус» и другие против России» и «Владимир Харитонов против России», которыми признал существующую практику блокировки IP-адресов и внесудебного запрета деятельности СМИ незаконными и нарушающими ст.10 Конвенции, а положения ст.15.1 и 15.3 ФЗ «Об информации» — не соответствующими стандартам.

Представитель России в ЕСПЧ пытался оспорить постановления в Большой Палате, однако получил отказ.

В середине февраля текущего года учредитель «Грани.ру» и Владимир Харитонов обратились в Таганский районный суд Москвы, требуя пересмотреть решения об отказе в исках к Роскомнадзору и Генеральной прокуратуре в связи с новыми обстоятельствами.

Ч.1 ст.349 КАС требует, чтобы суд рассмотрел такое заявление в течение месяца. Однако судебное заседание по заявлению Харитонова было назначено только после жалобы председателю суда и лишь на 27 апреля.

В день заседания адвокат Харитонова Леонид Соловьёв и представитель Роскомнадзора прождали у дверей зала судебных заседаний несколько часов только для того, чтобы помощник судьи объявил им, что они (sic!) не явились, а заседание переносится еще на несколько недель.

Следующее заседания назначено на 8 июля, при этом судья потребовала от заявителя предоставить ей официально заверенный текст постановления.

«Между тем Верховный суд еще в 2003 году рекомендовал Судебному департаменту регулярно и своевременно обеспечивать судей аутентичными текстами и официальными переводами решений, касающихся России; а в 2017 — прямо указал, что если перевод отсутствует, судья должен самостоятельно запросить его в аппарате Уполномоченного РФ при ЕСПЧ», — подчёркивают «Сетевые Свободы».

Дело «Грани.ру» не движется вовсе, а после очередного обращения к председателю суда в карточке дела задним числом появилось указание на передачу материалов судье. «Чтобы заблокировать добросовестные сайты, российским властям понадобилась пара дней. Признать свою ошибку и восстановить нарушенные права они не могут уже 11 месяцев», — возмущаются правозащитники.

149-ФЗ 139-ФЗ ЕСПЧ 398-ФЗ Владимир Харитонов закон Лугового

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