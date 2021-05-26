Россия саботирует постановление ЕСПЧ о незаконности блокировки сайтов

Таганский районный суд города Москвы четвертый месяц не может начать рассматривать заявления о пересмотре судебных решений по делам об ограничении доступа к сайтам издателя Владимира Харитонова и оппозиционному порталу «Грани.ру» — на днях судья потребовала перевести и «заверить апостилем» текст постановления ЕСПЧ. Об этом сообщает проект «Сетевые Свободы», а также сам Харитонов в своём Twitter.

Да, так вот… Что происходит во втором сезоне моих боданий с Роскомнадзором. Спойлер: РКН не хочет признавать ошибокhttps://t.co/r2F4AveVpy — Ⓐ (@v_x) May 26, 2021

23 июня 2020 года Европейский суд вынес постановления по делам «ООО «Флавус» и другие против России» и «Владимир Харитонов против России», которыми признал существующую практику блокировки IP-адресов и внесудебного запрета деятельности СМИ незаконными и нарушающими ст.10 Конвенции, а положения ст.15.1 и 15.3 ФЗ «Об информации» — не соответствующими стандартам.

ЕСПЧ обязал российские власти разблокировать Грани.Ру, Каспаров.Ру и «Ежедневный журнал»

РФ попыталась оспорить это решение, но суд отказался выносить это дело на рассмотрение Большой палатыhttps://t.co/5TL1wzyhSR — МХГ (@mhg1976) November 18, 2020

Представитель России в ЕСПЧ пытался оспорить постановления в Большой Палате, однако получил отказ.



В середине февраля текущего года учредитель «Грани.ру» и Владимир Харитонов обратились в Таганский районный суд Москвы, требуя пересмотреть решения об отказе в исках к Роскомнадзору и Генеральной прокуратуре в связи с новыми обстоятельствами.



Ч.1 ст.349 КАС требует, чтобы суд рассмотрел такое заявление в течение месяца. Однако судебное заседание по заявлению Харитонова было назначено только после жалобы председателю суда и лишь на 27 апреля.

В день заседания адвокат Харитонова Леонид Соловьёв и представитель Роскомнадзора прождали у дверей зала судебных заседаний несколько часов только для того, чтобы помощник судьи объявил им, что они (sic!) не явились, а заседание переносится еще на несколько недель.



Следующее заседания назначено на 8 июля, при этом судья потребовала от заявителя предоставить ей официально заверенный текст постановления.

«Между тем Верховный суд еще в 2003 году рекомендовал Судебному департаменту регулярно и своевременно обеспечивать судей аутентичными текстами и официальными переводами решений, касающихся России; а в 2017 — прямо указал, что если перевод отсутствует, судья должен самостоятельно запросить его в аппарате Уполномоченного РФ при ЕСПЧ», — подчёркивают «Сетевые Свободы».

Дело «Грани.ру» не движется вовсе, а после очередного обращения к председателю суда в карточке дела задним числом появилось указание на передачу материалов судье. «Чтобы заблокировать добросовестные сайты, российским властям понадобилась пара дней. Признать свою ошибку и восстановить нарушенные права они не могут уже 11 месяцев», — возмущаются правозащитники.