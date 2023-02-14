В России предложили разработать систему «цифрового Госплана»

Эксперты из крупнейших вузов страны работают над системой цифрового Госплана. Свой проект они презентовали на конференции «Государственное планирование РФ» в РЭУ им. Плеханова. По мнению специалистов, такая система сможет в режиме реального времени контролировать реализацию стратегических документов и государственных заказов. Предположительно, такой механизм сможет объединить действующие системы государства: Минцифры, Минпромторга, ФНС, ФТС и Казначейства, сообщают «Ведомости».



По словамм одного из представителей Правительства, некоторые чиновники не готовы к продвижению данного проекта из-за «не у всех популярного имиджа госплана». Между тем, такой проект может поспособствовать в получении важной информации о потребностях и потенциале некоторых отраслей в рамках госконтрактов.



Пилотный проект цифрового Госплана может появиться уже в 2023 году. Пальму первенства планируют отдать отраслям автомобилестроения и радиоэлектроники, а далее расширять в области нефтехимии, сельского хозяйства, транспорта и медицины. Как и в советское время, успехи проекта хотят измерять «пятилетками», начиная с 2025 года.

«У нас появляются и уже появились современные цифровые технологии, большие данные, искусственный интеллект. Но самое главное – сегодня у нас появилась доступность данных, которая позволит нам возобновить решение той масштабной задачи автоматизации планирования, которая у нас появилась после распада Советского Союза», – заявил Директор центра НТИ Владимир Нелюб.

Создатели цифрового Госплана уверяют, что обеспечение технологического суверенитета невозможно без современных методов государственного планирования. Эксперты утверждают, что именно цифровой Госплан намерен объединить системы сбора, анализа данных, планирования и прогнозирования для обеспечения контроля в режиме реального времени за состоянием экономики и созданием системы которая может прогнозировать и управлять рисками. В отличие от России, подобные системы уже существуют во Франции, США, Индии, Китае, Корее и Японии.

Ещё по итогам конференции по искусственному интеллекту, которая прошла в декабре 2020 года, президент поручил создать к 2030 году единую автоматизированную систему сбора, обработки и анализа данных разных отраслей экономики и социальной сферы.

