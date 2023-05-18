Росфинмониторинг обяжет банки указывать данные о получателе при переводе средств

Росфинмониторинг с 1 января 2026 г. может обязать банки проводить переводы денег с указанием данных об их получателе. Об этом пишет РБК со ссылкой на новую версию законопроекта ведомства. Первая версия была опубликована еще в начале марта 2023 г.



Текущий антиотмывочный закон требует сопровождать денежный перевод информацией только о плательщике (ФИО, номер счета, ИНН или адрес проживания), информация о получателе там отсутствует. Росфинмониторинг же хочет сделать обязательным указание персональных данных и получателя средств при совершении как внутрироссийских, так и трансграничных переводов по картам или счетам. Он предлагает ограничить размер денежных переводов, которые проводятся без открытия банковского счета, суммой 100 тыс. руб. либо аналогичным эквивалентом в иностранной валюте (это изменение должно вступить в силу спустя год после принятия и публикации закона).

По данным издания, в новой версии документа Росфинмониторинг изменил набор необходимых данных о получателе. В частности, ведомство предложило убрать дату рождения из данных, которые обяжут указывать банки. Вместо полных ФИО кредитные организации должны будут указывать только фамилию и инициалы. Также предлагается сообщать серию и номер паспорта или ИНН.

В новой версии законопроекта предлагается ввести исключения для транзакций через Систему быстрых платежей (СБП). А именно — предусмотреть возможность досылки сведений о получателе от кредитной организации или оператора платежной системы. В таком случае указывать паспортные данные, ИИН и номер банковского счета не понадобится.

Также планируется устанавливать в банках информацию о получателе на основе данных, предоставленных клиентом или содержащихся в системах межбанковского обмена.

Срок вступления законопроекта в силу Росфинмониторинг назначил на 1 января 2026 года. В прошлой редакции он бы заработал через 365 дней после официального опубликования.

В ведомстве ранее пояснили, что его инициатива направлена на борьбу с незаконными финансовыми операциями, банковским мошенничеством, а также финансированием терроризма и экстремизма.

Председатель Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин считает, что эти изменения усложнят для клиентов проведение безналичных переводов, что с высокой вероятностью приведет к переходу граждан на наличные расчеты. Кроме того, часть транзакций может перейти из карточных переводов в операции через СБП, потому что для этого сервиса Росфинмониторинг делает исключения, что противоречит принципам добросовестной конкуренции, утверждает он. Еще одним следствием, по словам эксперта, будет увеличение накладных расходов банков, в том числе на настройку систем для проверки данных получателя средств, а также увеличение времени на осуществление перевода.