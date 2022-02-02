Роскомнадзор изучает риски развития метавселенных

Власти РФ проанализируют риски развития игровых метавселенных и изучат возможности их регулирования, пишет «Ъ» со ссылкой на исследование Научно-технического центра ГРЧЦ (структура Роскомнадзора). В частности, речь идёт о возможном появлении в метавселенных магазинов с наркотиками, новых форм агитации и протестов, вплоть до виртуальной политической реальности, а также «механизмов, способствующих снижению морали в обществе».

Авторы исследования провели анализ по следующим темам:

- метажизнь;

- метапотребление;

- метамедицина;

- метаотношения;

- метатворчество;

- метапространство;

- лиминальные пространства;

- цифровая недвижимость;

- телепортация;

- метабизнес;

- метаработа;

- метаобщества.

Они составили список рисков. Так, по их мнению, доминирование цифровых валют в метавселенных будет способствовать нарушению политических границ (налоговые кодексы и правила не могут регулировать цепочки продаж). В виртуальных магазинах могут продаваться запрещённые вещества. Проблемой могут стать и аватары: их идентификация делает личные данные уязвимыми для копирования, стирания и манипулирования, следует из документа. В связи с этим Роскомнадзоре изданию заявили о необходимости развития «механизмов саморегулирования происходящих в метавселенной процессов».

Первой компанией, которая заявила о начале работы над созданием метавселенной, стал Facebook, в октябре 2021 сменивший название на Meta Platforms. Отдельного регулирования метавселенных в мире пока нет, но в некоторых странах власти отмечают необходимость усиления контроля.

«Ни одна система кибербезопасности не сможет предотвратить все риски для пользователей. Представляется разумным разработка отдельного законопроекта о метавселенных», — считает юрист АБ Criminal Defense Даниил Горьков.

Президент группы E Terra Media Наталья Чайковская назвала потенциальные проблемы взаимодействия с метавселенными преувеличенными. «Но участникам рынка все же нужно будет провести определённый объем работы для внедрения отдельных регулирующих инструментов», — добавила она.

«Метавселенная — следующий шаг развития онлайн-игр и обучающих сервисов, только они более приближены к реальности. Иной политической системы, стирания личности, морального разложения такой сервис создать не может», — заключил глава направления «Разрешение IT & IP споров» фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Щицле.