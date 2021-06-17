Роскомнадзор заблокировал VyprVPN и Opera VPN из-за «угрозы обхода ограничения доступа» к запрещённым сайтам

Роскомнадзор объявил о блокировке сервисов VyprVPN и Opera VPN, поскольку те создают «угрозу обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещённому контенту», ссылаясь на «Постановление Правительства РФ от 12 февраля №127».

Видимо, речь идёт о прошлогоднем постановлении кабмина, где в качестве угрозы безопасности функционирования на территории России сети «Интернет» и сети связи общего пользования кроме всего прочего указаны «угрозы предоставления доступа к информации или информационным ресурсам в сети „Интернет“, доступ к которым подлежит ограничению в связи с законодательством Российской Федерации». Документ также определяет работу РКН в отношении ресурсов, которые предоставляют доступ к заблокированным в России сайтам.

Ограничения не затронут российские компании, использующие VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах, уверяет надзорное ведомство, отдельно отметив:

«В „белые списки“ включены более 200 технологических процессов 130 российских компаний. В соответствии с регламентом компании были проинформированы о возможности включения в „белые списки“ 14 мая 2021 года. В случае поступления новых запросов, после проведения проверки, „белые списки“ могут быть оперативно дополнены».

«В соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа... Где почитать такой регламент? — справедливо замечает создатель «Эшер II» Филипп Кулин. — В „белые списки“ включены... В куда-куда включены? Перелистал все нормы, не нашёл. В соответствии с регламентом компании были проинформированы... Ничего не знаю. Я ИП, ничего не получал. И не слышал о таком ни от кого. Это правовая норма какой страны?»



Кулин уже неоднократно указывал на чересчур экстравагантное трактование Роскомнадзором российского законодательсва, когда тот «берёт из воздуха» те или иные положения, никак не прописанные ни в законах, ни в подзаконных актах, если ему вдруг становится крайне необходимо быстро и демонстративно наказать тот или иной интернет-ресурс, игнорирующий его предписания.

C ним соглашается исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв:

«Почему заблокировали Opera VPN и VyprVPN — нипочему. Откуда появилась 'белые списки'? Ниоткуда. Все это называется одним простым словом: ПРОИЗВОЛ».

«Я давно уже пишу, что в телеком-регулировании нет никаких законов — чё хочу, то ворочу. При любом надувании щек про легализм и 'букву закона' я давно просто хохочу. Нет никаких законов», — подытоживает он.