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1 марта 2022

Роскомнадзор требует от YouTube и TikTok разблокировать аккаунты российских государственных СМИ

В свою очередь, многие IT-гиганты приняли решение о введении разного рода ограничительных мер в отношении RT и Sputnik на территории Евросоюза, поскольку такое распоряжение они получили от властей ЕС.

Роскомнадзор в официальном Telegram-канале сообщил о том, что направил письма администрациям интернет-сервисов YouTube и TikTok с требованием незамедлительно снять введенные на территории Европы ограничения доступа к официальным аккаунтам российских СМИ: RT и Sputnik.

Ранее стало известно, что власти Евросоюза потребовали от IT-компаний ввести ограничения в отношении российских государственных СМИ. В связи с этим Microsoft удалит новостные приложения RT из своего магазина приложений, не будет отображать какой-либо контент RT или Sputnik в новостной ленте Microsoft Start и на MSN.com, а также понизит эти сайты в результатах поиска Bing.

Затем информационное агентство Sputnik сообщило о недоступности его аккаунтов в Instagram, Facebook и Tik Tok ограничен по всей Европе. Кроме того, ограничен доступ к странице RT в этих социальных сетях. Каналы RT и Sputnik в Youtube на территории Евросоюза также заблокированы.

Роскомнадзор требует администрации YouTube и TikTok в максимально короткие сроки снять все наложенные ограничения, сообщается в пресс-релизе российского надзорного ведомства:

«Такие действия администрации видеохостинга в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются открытой цензурой».

Ведомство настаивает на недопустимости наложения каких-либо ограничений на указанные аккаунты.

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