Роскомнадзор даёт 24 часа на удаление ЛГБТ-контента

Роскомнадзор со 2 сентября начнёт блокировать сайты, которые в течение 24 часов после получения от ведомства уведомления не удалят ЛГБТ-контент.

«К нам поступают обращения и жалобы, мы сами мониторим, на основании этого выносится экспертное мнение. Сегодня открыта форма на сайте, куда каждый может подать свою жалобу. И сегодня же уйдут первые уведомления с требованием удалить запрещенный контент. Соответственно, завтра мы проверим, и если кто-то не удалит, он будет заблокирован», — заявил Вадим Субботин, замглавы ведомства.

В 2022 году в России был принят закон, запрещающий пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола. Нарушение запрета предусматривает штраф до 400 тысяч рублей для физлиц, для юрлиц — до 5 млн рублей.