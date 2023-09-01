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1 September 2023

Роскомнадзор даёт 24 часа на удаление ЛГБТ-контента

В противном случае сайты, которым вынесены предупреждения, будут заблокированы

Роскомнадзор со 2 сентября начнёт блокировать сайты, которые в течение 24 часов после получения от ведомства уведомления не удалят ЛГБТ-контент. 

«К нам поступают обращения и жалобы, мы сами мониторим, на основании этого выносится экспертное мнение. Сегодня открыта форма на сайте, куда каждый может подать свою жалобу. И сегодня же уйдут первые уведомления с требованием удалить запрещенный контент. Соответственно, завтра мы проверим, и если кто-то не удалит, он будет заблокирован», — заявил Вадим Субботин, замглавы ведомства. 

В 2022 году в России был принят закон, запрещающий пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола. Нарушение запрета предусматривает штраф до 400 тысяч рублей для физлиц, для юрлиц — до 5 млн рублей. 

 

Роскомнадзор пропаганда ЛГБТ

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