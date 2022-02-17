Поисковикам и интернет-платформам предложили маркировать токсичный контент

Токсичный контент можно собирать в реестр, поисковики могли бы маркировать материалы из реестра или понижать их выдачу, а интернет-платформы — удалять аккаунты злостных распространителей таких материалов, считают в Роскомнадзоре.

Начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев в рамках расширенного заседания на тему «Противодействие токсичному контенту в интернете» в Общественной палате заявил:

«В качестве мер, которые могут быть предприняты к такому контенту, например, для владельцев платформ можно предусмотреть его маркировку и ограничение доступа детей к такому контенту, удаление таких материалов, отказ от предоставления каких-то дополнительных функциональных возможностей, например, на распространение рекламы для нарушителей, которые такой контент распространяют. Ну, и, в конце концов, удаление аккаунтов нарушителей, которые такой токсичный контент распространяют».

При этом он призвал «очень тщательно и взвешено подходить к определению того, что будет считаться таким токсичным контентом».

«В целом, инициатива заслуживает самого пристального внимания и поддержки», – добавил он.

Не существует конкретных критериев, по которым будет оцениваться и маркироваться токсичный контент в социальных сетях, который появляется там «со скоростью света», в свою очередь предупреждает психолог Елена Подгорная.

«Во-первых, общественная дискуссия может развернуться на любую тему, а мораль — понятие спорное, и дискутировать по поводу моральности или аморальности можно очень долго. Здесь нужны конкретные критерии, по которым можно оценивать контент. Во-вторых, как я понимаю, маркировка носит рекомендательный характер. Следовательно, сама информация будет оставаться в доступе, ею можно будет пользоваться. И те же несовершеннолетние могут проявить любопытство — можно получить обратный эффект», – заявила психолог.

Президент Владимир Путин после декабрьского заседания Совета по правам человека Путин поручил рассмотреть предложения по реализации проекта создания саморегулируемого реестра токсичного контента в интернете.

Идею высказал член СПЧ Игорь Ашманову. К токсичному контенту он относит информацию про насилие, опасность прививок, радикальный феминизм, отказ от рождения детей («чайлдфри»), поощрение ЛГБТ и зоофилии.