Опубликованы Правила рассмотрения жалоб пользователей на блокировки в соцсетях

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому добросовестные пользователи соцсетей смогут защитить свои права, если ресурс удалил их контент неправомерно. Соответствующий документ выложен на официальном портале правовой информации.

Постановление было разработано в рамках исполнения федерального закона 530-ФЗ, которым регулируется деятельность соцсетей — таковыми признаются платформы, доступ к которым в течение суток составляет более пятисот тысяч российских пользователей в сутки. Сами же соцсети должны соблюдать российское законодательство со всеми его запретами и ограничениями, самостоятельно выявлять и блокировать «запрещёнку», размещать в интернете правила использования своей площадки, установить счётчик посещений и уведомлять пользователей о принятых мерах по ограничению доступа к его аккаунту. Признанные социальными сетями интернет-ресурсы Роскомнадзор будет вносить в специальный реестр. Все эти нормы регламентируются как вышеупомянутым законом, так и целым пакетом новых поправок, принятых в период с декабря прошлого года по июнь текущего.

В постановлении кабмина говорится:

«Правительство Российской Федерации постановляет <...> утвердить прилагаемые: правила и сроки рассмотрения обращений пользователей социальной сети об отмене мер по ограничению доступа к информации, выявленной в процессе осуществления мониторинга социальной сети или по результатам рассмотрения обращения о распространяемой с нарушением закона информации».

Роскомнадзор должен рассмотреть его и принять решение о восстановлении контента или об отсутствии оснований для этого. Уточняется, что ведомство не рассматривает обращение, если в нем есть нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Роскомнадзора и членов их семей.



Обращение к Роскомнадзору пользователь может написать в случае несогласия с ответом владельца соцсети на свою жалобу. В своём обращении он должен указать:

фамилию, имя, отчество;

адрес электронной почты;

указатель страницы в интернете, на доступ к которой ограничивается соцсетью;

сведения, предусмотренные пунктом о перечне информации, которую соцсети обязаны блокировать в ходе мониторинга.

Рассмотрение пользовательского обращения Роскомнадзором происходит в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня его получения.



При положительном решении ведомство направляет владельцу соцсети требование об отмене блокировки – через личный кабинет владельца (на сайте www.530-fz.rkn.gov.ru) или по электронной почте.



Владелец социальной сети обязан отменить ограничения на доступ к информации пользователя социальной сети в течение трёх рабочих дней со дня получения требования об отмене мер – и уведомить об этом Роскомнадзор.