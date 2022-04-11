От измерителя скорости интернета Speedtest потребовали локализовать данные в РФ

Роскомнадзор направил американской Ookla LLC (владелец сервиса измерения скорости интернета Speedtest) требование предоставить информацию о локализации баз данных россиян. В пресс-службе надзорного ведомства напомнили, что:

«В случае, если компания не сможет подтвердить факт локализации баз персональных данных на территории Российской Федерации, будет составлен протокол по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (штраф до 6 млн рублей)».

В ведомстве также напомнили, что, согласно российскому законодательству, оператор обязан обеспечить хранение баз данных россиян на территории Российской Федерации. В Минцифры подтвердили, что министерству известно о нарушениях со стороны Ookla (SpeedTest).

По данным сервиса Similarweb, аудитория Speedtest в мире составляет 105,2 млн человек каждый месяц. Больше всего пользователей сервиса находится в США — 12,5% заходов, на втором месте — Индия с долей в 9,7%, на третьем — Россия с показателем 6,8%. Сервис получает прибыль за счет рекламы, которая размещается в приложении.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков предупредил, что отсутствие локализации данных грозит блокировкой сервиса. У него есть российские аналоги, но они не настолько известны широкой публике. По его словам, принцип работы сервиса SpeedTest заключается в том, что он устанавливает связь с телефона пользователя с ближайшим провайдером, отправляет ему определенные пакеты данных и потом скачивает.

Гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков (продвигает альтернативный продукт собственной разработки) заявил, что Speedtest установлен на 2 млн устройств в России и занимает более 90% рынка измерения скорости интернета в стране. По его словам, Ookla LLC не локализовала данные российских пользователей и передает их за границу. Если обогатить полученные данные о пользователе, разработчики сервиса могут получить информацию о его перемещениях, месте жительства, работы, часто посещаемых местах и т. д.

Возможно, одной из причин столь внезапного интереса к данным российских пользователей в Speedtest стало то, что в это приложение встроен VPN-сервис, предполагает телеком-эксперт Алексей Бойко:

«Другая возможная причина — попытки снизить объемы мобильного трафика.



И, наконец, самая реальная — данные SpeedTest в совокупности с другими доступными на рынке данными теоретически можно использовать в разведывательных целях, выявляя местоположения отдельных пользователей или даже на уровне обезличенной информации, например, о характере изменения пассажиропотоков».

«Основываясь на этом, можно предположить, что вскоре последует решение именно о блокировке, а обращения с запросом, это только па обязательного в таких случаях предварительного ритуального танца. Уход из России международных сервисов измерения доступных скоростей не позволит сравнивать скорости доступные российским абонентам и абонентам других стран. В России есть «аналоги», но они мало известны, к тому же всегда остается актуальным вопрос их ангажированности теми или другими участниками рынка. В целом, жить без измерения скоростей можно, т.к. важно не то, что показывает тестовое измерение, а то, работает ли у вас без замираний стриминг видео, например. Но вот оценивать динамику качества услуг, предоставляемых российскими операторами может стать сложнее», – подытоживает Бойко.

«Понятия не имею, какую такую персональную информацию Спидтест собирает, чтоб ее нужно было непеременно хранить в РФ», – недоумевает исполнительный директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарёв:

«Для целей именно Speedtest у физиков есть только имейл, без привязки хоть к какой-то географии — Ookla просто не может выделить пользователей какой-то отдельной страны физически.



Еще, Ookla довольно щепитильно относится к персданным по GDPR — это один из немногих сервисов, которые комплаятся по всем GDPR, CCPA и даже по бразильской LGDP. Сервис DSAR (удаление данных субъекта), например: https://dsar.ookla.com».

SpeedTest — один из самых популярных в мире сервисов замера скоростей интернета, принадлежащий американской компании Ookla. Тесты можно проводить в браузере либо в приложениях на платформах Windows 10, Android, IOS, Apple TV и MacOS. Через сайт Speedtest.net было проведено свыше 38 млрд тестов, сообщается на официальном портале сервиса.

Из-за отказа переносить данные российских пользователей на территорию РФ в 2016 году была заблокирована деловая социальная сеть LinkedIn. Эксперты тогда назвали это опасным прецедентом, который способен привести Россию в «китайский интернет».