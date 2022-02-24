Новое давление Роскомнадзора на СМИ. Мнения журналистов и медиаюристов

Роскомнадзор (РКН) заявил, что СМИ, информационные ресурсы при подготовке материалов и публикаций, касающихся «проведения специальной операции в связи с ситуацией в Луганской народной республике и Донецкой народной республике», обязаны использовать информацию и данные только из официальных российских источников.

«За последние часы значительно возросло количество случаев распространения средствами массовой информации и иными информационными ресурсами, осуществляющими свою деятельность в сети «Интернет», непроверенной и недостоверной информации», — объяснило свою позицию ведомство.

РКН напомнил, что редакции обязаны устанавливать достоверность сведений согласно ст. 49 закона «О СМИ» и что за распространение заведомо ложной информации следует административная ответственность по ст. 13.15 КоАП в виде штрафа до 5 млн руб. Признанные фейками материалы будут незамедлительно блокироваться в соответствии со ст. 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

«Новые обязанности подъехали», — отреагировал Центр защиты цифровых прав.

«Роскомнадзор пытается установить в России военную цензуру», — написал главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко.

Официальные россйиские источники не единственные источники информации, закон не обязывает использовать только их, поясняет юрист DRC, эксперт «Роскомсвободы» Севан Авалян.

«Закон «О СМИ» даёт гарантию свободного поиска, получения, производства и распространения массовой информации, — рассказывает он. — Достоверными могут быть также не российские источники. Но, чтобы не возникало ответственности, информация или должна быть достоверна, или распространитель не должен осознавать, что публикуемая информация ложна, а подаётся, как достоверная. Об этом говорят ст. 207.1 и ст. 207.2 УК РФ».

Международные документы, такие как Международный пакт о гражданских и политических правах (ст. 19) и Европейская конвенция по правам человека (ст. 10), тоже оставляют право свободно получать и распространять информацию, напомнил другой юрист «Роскомсвободы» Никита Истомин.

«Но пресловутый общественный общественный интерес всегда фигурирует, — говорит он. — Поэтому есть оговорка что могут быть ограничения, если они законны и необходимы».

Роскомнадзор фактически призывает к самоцензуре, он хочет, чтобы СМИ боялись блокировок, считает медиаюрист Светлана Кузеванова.

«Выбор источника — исключительное право журналистов, хотя они и должны осознавать риски распространения недостоверной информации, — поясняет она. — Однако в России, к сожалению, практика по привлечению к ответственности за фейки такова, что власти просто преследуют альтернативные точки зрения. Роскомнадзор ещё раз намекает, что нельзя противоречить официальной позиции. Это было ожидаемо. Позиция ведомства основывается больше не на законе, а его видении ситуации».

По мнению эксперта, в сложившейся ситуации на первых порах сложно будет удержаться от оценок и эмоций. «Нужно просто помнить, что сейчас Роскомнадзор будет очень внимателен, и стараться высказываться так, чтобы это не тянуло на статью», — говорит Кузеванова.

Выбор источника информации полностью в компетенции редакции и обязанности пользоваться только официальными источниками нет, подтверждают и в Центре защиты прав СМИ:

«с другой [стороны] — решение о блокировке фейк-ньюс принимает Генеральный прокурор РФ. Но у журналистов нет возможности доказать правоту до момента блокировки. Поэтому в этой ситуации важно более тщательно проверять информацию, хранить подтверждения достоверности и пользоваться только теми источниками, которым вы полностью доверяете».

РКН может признать фейк-ньюс всё, что угодно, если это вышло не из Кремля, согласна пресс-секретарь «Роскомсвободы» Наталья Малышева.

«И хотя и раньше качественные СМИ проверяли и перепроверяли источники и ссылались на наиболее достоверные, теперь им для донесения альтернативной точки зрения придётся выдумывать дополнительные безопасные решения. Кажется, основная правда сейчас уже и так в соцсетях. Возможно, официальные СМИ предпочтут больше информации давать там. В настоящей ситуации преимущество оказывается у незарегистрированных площадок, у которых остаётся больше пространства для маневра. В любом случае ведение военной цензуры — это прямое ограничение свободы слова, что неприемлемо», — убеждена она.

Ранее красноярское издание «Проспект Мира» сообщило об уведомлении от Роскомнадзора с требованием удалить новости «СМИ сообщают о взрывах в городах и столице Украины».

«...в новости «ПМ» ссылался на сообщения официальных ведомств, официальных СМИ и телеграм-каналов (с указанием на вероятностный характер информации)», — рассказали в редакции.