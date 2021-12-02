На GitHub составили протокол за неудаление списков «Умного голосования»

Роскомнадзор составил протокол на сервис для разработки IT-проектов GitHub. По данным «Интерфакса», он связан с отказом GitHub удалять данные «Умного голосования», что явлется «запрещённой» информацией (ч. 2 ст. 13.41 КоАП). Заседание назначили на 23 декабря, сервису грозит штраф от 800 тыс. до 4 млн руб.

Технический эксперт «Роскомсвободы» Вадим Мисбах-Соловьёв удивлён происходящему, потому что, по его словам, GitHub последние несколько лет «прекрасно "сотрудничает" и удаляет всё, на что указывает Роскомнадзор (когда последний соблюдает регламент)».

«Не верится, что GitHub вдруг резко встал в позу и перестал удалять», — заявил эксперт.

По его мнению, заблокировать GitHub в будущем в случае необходимости технически будет довольно легко.

«Да и самому GitHub, мне кажется, Россия, не так уж и интересна. Не думаю, что у него так уж много платных пользователей из России, чтобы это как-то ощутимо влияло на прибыль», — размышляет Мисбах-Соловьёв.

Однако, по словам эксперта, не стоит забывать, что с некоторых пор сервис принадлежит Microsoft, с которым Роскомнадзор, возможно, «не захочет бодаться».

Что касается значимости GitHub для российских пользователей, то очень много свободного программного обеспечения (СПО) в стране хостится именно на нём.

«Более того, практически у всего СПО на нём как минимум зеркала их репозиториев, так что определённое значение он, конечно, имеет. Даже для бизнеса. Но не думаю, что из-за его блокировки кто-то полезет на баррикады», — заключил Мисбах-Соловьёв.