РКН опубликовал список запрещённых для банков зарубежных мессенджеров

Роскомнадзор (РКН) напомнил, что с 1 марта ряду российских компаний (банкам и некредитным финансовым организациям) запрещено использовать некоторые иностранные сервисы, в частности, мессенджеры. На сегодняшний день к таковым могут быть отнесены:

1. Discord;

2. Microsoft Teams;

3. Skype for Business;

4. Snapchat;

5. Telegram;

6. Threema;

7. Viber;

8. WhatsApp;

9. WeChat.

«Просим российские организации учитывать новые обстоятельства при планировании своей деятельности», — говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, сегодня в силу вступают ч. 8-10 ст. 10 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

«А ведь могло показаться, что использование Telegram на примере уже нескольких успешных решений может стать отличной альтернативой в ситуации, когда AppStore и Google Play не задумываясь выпиливают приложухи подсанкционных банков. ВТБ месяц назад запустил переводы по СБП через своего Telegram-бота, и это был пример крутого реагирования в новой реальности», — комментирует глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян.

Ранее Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий банкам и некредитным финансовым организациям (профучастникам рынка ценных бумаг, инвестфондам, депозитариям и.т.д.) использовать иностранные мессенджеры для передачи клиентам определённой информации. Подготовить перечень мессенджеров как раз и должен был Роскомнадзор.

Напомним, через иностранные мессенджеры нельзя передавать следующую информацию:

- платёжные документы;

- персональные данные граждан РФ;

- данных о переводах денежных средств в рамках безналичных расчётов;

- разные сведения, необходимые для осуществления платежей;

- сведения о счетах (вкладах) граждан РФ в банках;

- информацию при предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также выполнении государственного или муниципального задания.