РКН опубликовал список запрещённых для банков зарубежных мессенджеров

Роскомнадзор (РКН) напомнил, что с 1 марта ряду российских компаний (банкам и некредитным финансовым организациям) запрещено использовать некоторые иностранные сервисы, в частности, мессенджеры. На сегодняшний день к таковым могут быть отнесены:
1. Discord;
2. Microsoft Teams;
3. Skype for Business;
4. Snapchat;
5. Telegram;
6. Threema;
7. Viber;
8. WhatsApp;
9. WeChat.
«Просим российские организации учитывать новые обстоятельства при планировании своей деятельности», — говорится в сообщении ведомства.
Таким образом, сегодня в силу вступают ч. 8-10 ст. 10 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
«А ведь могло показаться, что использование Telegram на примере уже нескольких успешных решений может стать отличной альтернативой в ситуации, когда AppStore и Google Play не задумываясь выпиливают приложухи подсанкционных банков. ВТБ месяц назад запустил переводы по СБП через своего Telegram-бота, и это был пример крутого реагирования в новой реальности», — комментирует глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян.
Ранее Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий банкам и некредитным финансовым организациям (профучастникам рынка ценных бумаг, инвестфондам, депозитариям и.т.д.) использовать иностранные мессенджеры для передачи клиентам определённой информации. Подготовить перечень мессенджеров как раз и должен был Роскомнадзор.
Напомним, через иностранные мессенджеры нельзя передавать следующую информацию:
- платёжные документы;
- персональные данные граждан РФ;
- данных о переводах денежных средств в рамках безналичных расчётов;
- разные сведения, необходимые для осуществления платежей;
- сведения о счетах (вкладах) граждан РФ в банках;
- информацию при предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также выполнении государственного или муниципального задания.
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23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.