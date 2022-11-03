Тема недели: 10 лет блокировок в Рунете

1 ноября исполнилось 10 лет с момента создания «чёрного списка» сайтов. И 10 лет — «Роскомсвободе». Вот что по этому случаю говорит руководитель «Роскомсвободы» Артём Козлюк:
«Интернет — это среда коммуникаций, обучения, развлечения, развития самых разных бизнесов — от продажи тортиков и маникюра до многомиллиардных компаний, всевозможных точек развития и роста, всё и не перечислишь. Эту бесконечную по возможностям среду власти разных стран хотят закрепостить в рамки старых офлайновых бюрократических границ. По разным популистским поводам: защита детей, интересы правообладателей, борьба с терроризмом и так далее. Интернет — это общечеловеческая сфера жизни и, конечно же, она тоже подвергается всем порокам людей.
Но искусственно ограничивать развитие Сети то же самое, что выдавать воздух по талонам — он общий и не нуждается в регуляции. А борьбу с криминалом вполне можно вести теми инструментами, что уже есть у демократических государств, например, подконтрольные обществу правоохранительные органы и независимые суды. Там, где эти институты некачественно работают, — надо прокачивать именно их, а не перекладывать ответственность на Сеть.
Интернет был придуман, чтобы разбить границы, сейчас же его предлагают снова поделить по государствам.
Поэтому, собственно, существуем и мы — цифровые активисты, которые в разных странах отстаивают свободу интернета и защиту наших цифровых прав — на свободу слова и выражение мнения онлайн, неприкосновенность личной жизни, тайну связи, право на доступ в интернет.
И между тем под давлением государств и корпораций, технологическая мысль стала двигаться в сторону ухода коммуникаций из под власти и первых, и вторых — стали активно развиваться децентрализированные сети, платформы, инструменты. Скорее всего — именно за ними будущее, за такими горизонтальными равноправными сервисами».
В честь своего дня рождения мы подготовили специальный лендинг, на котором собрали наиболее важные события, связанные с блокировками и другими нарушениями цифровых прав. Также мы обновили браузерное расширение Censor Tracker и вместе с с дата-отделом «Новой газеты.Европа» — визуализацию реестра запрещённых сайтов.
Мы не так часто просим поддержать нас, но сегодня, кажется, как раз подходящий случай.
Остаёмся на страже ваших цифровых прав!
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