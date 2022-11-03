Нужна юр.помощь?
Аналитика
3 November 2022

Тема недели: 10 лет блокировок в Рунете

Руководитель «Роскомсвободы» Артём Козлюк размышляет о настоящем и будущем интернета и роли цифровых активистов в защите наших прав и свобод.

1 ноября исполнилось 10 лет с момента создания «чёрного списка» сайтов. И 10 лет — «Роскомсвободе». Вот что по этому случаю говорит руководитель «Роскомсвободы» Артём Козлюк:

«Интернет — это среда коммуникаций, обучения, развлечения, развития самых разных бизнесов — от продажи тортиков и маникюра до многомиллиардных компаний, всевозможных точек развития и роста, всё и не перечислишь. Эту бесконечную по возможностям среду власти разных стран хотят закрепостить в рамки старых офлайновых бюрократических границ. По разным популистским поводам: защита детей, интересы правообладателей, борьба с терроризмом и так далее. Интернет — это общечеловеческая сфера жизни и, конечно же, она тоже подвергается всем порокам людей.

Но искусственно ограничивать развитие Сети то же самое, что выдавать воздух по талонам — он общий и не нуждается в регуляции. А борьбу с криминалом вполне можно вести теми инструментами, что уже есть у демократических государств, например, подконтрольные обществу правоохранительные органы и независимые суды. Там, где эти институты некачественно работают, — надо прокачивать именно их, а не перекладывать ответственность на Сеть.

Интернет был придуман, чтобы разбить границы, сейчас же его предлагают снова поделить по государствам.

Поэтому, собственно, существуем и мы — цифровые активисты, которые в разных странах отстаивают свободу интернета и защиту наших цифровых прав — на свободу слова и выражение мнения онлайн, неприкосновенность личной жизни, тайну связи, право на доступ в интернет.

И между тем под давлением государств и корпораций, технологическая мысль стала двигаться в сторону ухода коммуникаций из под власти и первых, и вторых — стали активно развиваться децентрализированные сети, платформы, инструменты. Скорее всего — именно за ними будущее, за такими горизонтальными равноправными сервисами».

 

В честь своего дня рождения мы подготовили специальный лендинг, на котором собрали наиболее важные события, связанные с блокировками и другими нарушениями цифровых прав. Также мы обновили браузерное расширение Censor Tracker и вместе с с дата-отделом «Новой газеты.Европа» — визуализацию реестра запрещённых сайтов

Мы не так часто просим поддержать нас, но сегодня, кажется, как раз подходящий случай. 

Остаёмся на страже ваших цифровых прав!



свобода слова цифровая эпоха цифровые права Рунет блокировки Censor Tracker Артём Козлюк реестр запрещённых сайтов Новая газета.Европа

Поделитесь материалом

Похожие статьи

Тема недели: законодательное наступление на цифровые права
Тема недели: Ограничение доступа к приложению «Навальный» в App Store и Google Play
Тема недели: влияние «спецоперации» на IT-сектор и цифровые права
Тема недели: О вреде блокировок на примере Patreon
TIME: Как Россия ужесточает контроль над интернетом
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ (предпочтительнее Telegram)

+7 903 003-89-52

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности