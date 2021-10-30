Росфинмониторинг увидел в «стрелялках» один из способов финансирования терроризма

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин в ходе встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным назвал серьезной проблемой использование игр для финансирования террористических организаций.

Росфинмониторинг обеспокоен использованием "стрелялок" для финансирования терроризма



https://t.co/BNt41HlyJg — Интерфакс (@interfax_news) October 29, 2021

Глава ведомства сообщил Президенту, что:

«Это сегодня пошла такая система, как внутриигровая валюта, когда в интернете играют, в какой-нибудь „стрелялке“ условно говоря, вместо расчета за оружие, игрока, идет оплата террористам. Это серьезная проблема».

Помимо этого внимание службы, которую возглавляет Чиханчин, привлекают террористы-одиночки и радикальные молодежные движения. Он отметил, что несмотря на то, что схемы отмывания денег в последние годы усложнились, специалисты научились использовать цифровые технологии для их отслеживания с помощью ФСБ, МВД и Центробанка.

«У них новая система финансирования, самофинансирование (...) и молодежные движения, у них новый инструментарий, новые финансовые операции», — сказал Чиханчин.

Ранее в Росфинмониторинге уже говорили о финансировании терроризма криптовалютами. Чаще всего, по данным ведомства, для этих целей используют Bitcoin, Ethereum и Monero.